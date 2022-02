Indústria de Plásticos informa expansão com apoio do Governo no município de Simão Dias

TAF conta com incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento

Os incentivos concedidos pelo Governo do Estado aos setores produtivos por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) vêm rendendo novos benefícios para Sergipe. Em Simão Dias, a TAF Indústria de Plásticos coloca em prática seu projeto de expansão, garantindo a geração de ainda mais empregos e renda para o município e região. O assunto foi tratado durante reunião entre a equipe da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e a diretoria da empresa, ocorrida nesta quarta-feira (16).

Durante o encontro, o diretor comercial da TAF, Alexandre Ferreira de Carvalho, ratificou seu compromisso de iniciar a construção da ampliação de sua unidade de Simão Dias. Esta ampliação deve possibilitar a diversificação da produção na unidade. Até o momento, R$ 10 milhões foram investidos no desenvolvimento da fábrica sergipana, e a previsão é de que sejam investidos mais R$ 15 milhões na expansão. Além do caráter fabril, o projeto envolve a ampliação tecnológica, com incrementos em equipamentos e automação.

Também foram debatidas as operações de logística e entrega dos produtos, que passarão por processo de expansão e remodelagem. Até então, o serviço era executado com o suporte de uma empresa terceirizada, e agora será assumido pela própria indústria.

“O compromisso relativo à geração de empregos assumido pela TAF com o Governo do Estado para a obtenção dos incentivos do PSDI já foi superado em 20%. A expectativa é de que, nos próximos dois anos, com a conclusão do projeto de expansão, o número de empregos seja aumentado entre 30% e 40%”, afirma o diretor-presidente da Codise, José Matos.

A TAF é especializada na injeção de componentes plásticos do segmento de caixas de medição, proteção e distribuição de energia elétrica e de saneamento. Por mês, são geradas cerca de 300 toneladas em produtos. Em 2022, a indústria completa 25 anos de atuação e se destaca como líder no mercado nacional e na América Latina, apostando na qualidade superior dos produtos, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento constante. Com matriz em Joinville (SC), a TAF mantém unidades em Araquari (SC) e Sergipe. A unidade sergipana está em atividade desde 2018, gerando 150 empregos diretos.

“Estamos bastante satisfeitos com o incentivo concedido pelo Governo e pela Codise via PSDI, que vem nos proporcionando apoio fiscal e locacional. Desde a implantação e agora, com o projeto de expansão, priorizamos a contratação da mão de obra de Simão Dias, focados sempre na qualificação profissional continuada e consequente entrega de qualidade superior ao mercado. A TAF também conta com o suporte da Exatus Engenharia e Consultoria, empresa especializada em consultoria e treinamentos coorporativos”, destaca o diretor comercial da TAF.

Foto assessoria