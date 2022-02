Iran sugere suspensão dos 14% da contribuição previdenciária

O deputado Iran Barbosa (PT) utilizou a tribuna na manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro, para tratar sobre proposições de sua autoria a serem inseridas na pauta de votações da Casa Legislativa. Entre elas, da que solicita ao governo do Estado a suspensão dos 14% da contribuição previdenciária, descontado na folha dos servidores.

Segundo declarou o deputado Iran Barbosa, o motivo da suspensão se dá pelo fato de o Governo já ter cumprido o seu objetivo com o desconto. A cobrança da previdência iniciou com a aprovação da Reforma da Previdência Estadual, que ocorreu em dezembro de 2019.

Outra indicação mencionada pelo deputado diz respeito ao reajuste dos professores. Segundo expôs, o valor do piso do magistério é urgente e precisa ser atualizado pelo governo. O deputado argumentou ainda que toda e qualquer reformulação que governo esteja fazendo deva agregar à ouvida dos representantes sindicais.

“Não pode ser feito à revelia de um processo de negociação onde as categorias não sejam envolvidas. O governo deve apresentar dados econômicos e financeiros, e até quais as perdas salarias das diversas categorias, muitas fazem uma décadas sem o reajuste. Tudo isso deve ser feito com representantes de sindicatos. Não é democrático o anúncio puro e simples de qualquer reajuste. Não é qualquer medida, ela deve ser negociada, onde as argumentações sejam ouvidas”, propôs Iran Barbosa.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo