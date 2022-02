Maior castelo inflável da América Latina é atração para as famílias neste final de semana

Mega pula-pula aporta no Shopping Jardins nesta sexta-feira, 18 de fevereiro. Ingressos antecipados na plataforma Sympla

Contagem regressiva para a temporada do Jump Around em Aracaju (SE). O pula-pula gigante com diversas atrações chega ao estacionamento do Shopping Jardins, na sexta-feira, 18 de fevereiro e promete muita diversão a crianças, jovens e adultos. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

Jump Around funcionará, de quinta a domingo, das 16h às 22h (última sessão inicia às 21h30) e permanecerá no Shopping Jardins até 20 de março. São 2.500 m² de pura diversão no mega pula-pula com escorregador gigante, estruturas de escalada, pistas de obstáculos, tabelas de basquete e muito mais. A brincadeira é embalada por música e guiada por monitores.

A atração tem classificação etária livre. Cada sessão tem duração de 30 minutos e recebe até 60 participantes (70% da lotação máxima). O uso de meias e máscara de proteção é obrigatório e o brinquedo dispõe de totens com álcool em gel para higienização das mãos.

Os ingressos têm valores a partir de R$40 (meia-entrada) + R$6 de taxa na plataforma Sympla e de R$49,90 (meia-entrada) na bilheteria. Cada minuto extra tem o valor de R$2 (em dias úteis) e R$3 (aos finais de semana). Crianças com até 5 anos de idade devem estar acompanhadas por um adulto responsável (que não paga ingresso).

Jump Around

O quê? Diversão para todas as idades no parque inflável com mega escorregador, escalada, pistas de obstáculos e muito mais.

Quando? 18 de fevereiro a 20 de março. Sessões das 16h às 22h (última iniciada às 21h30). Chegar 30 minutos antes do início da sessão escolhida.

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Ingresso antecipado no Sympla a partir de R$46 (https://bileto.sympla.com.br/event/71246/d/124106)

Na bilheteria: a partir de R$49,90.

Mais informações? jumparound.com.br | @JumpAroundBrasil | Sympla

Da assessoria

Foto: Divulgação