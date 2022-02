Mais de 27 mil membros da UFS estão vacinados contra a Covid-19

Com o processo de retomada das atividades presenciais, a Universidade Federal de Sergipe passou a exigir o comprovante de vacinação contra a covid-19 como condição de acesso aos espaços físicos da UFS. E após os prazos de envio do documento via Sistemas Integrados, a universidade registra mais de 27 mil comprovantes da comunidade acadêmica recebidos.

Desse montante, 23.633 são de discentes e 3.831 são de trabalhadores da instituição, entre professores, técnicos administrativos, contratados e residentes. A homologação dos comprovantes vacinais dos alunos ficou sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) e já foi concluída. Já a verificação dos comprovantes do corpo administrativo está sendo feita pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).

De acordo com o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Marcelo Mendes, a adesão foi expressiva. “A Proest já fez a homologação de todos os alunos que anexaram o comprovante vacinal. O número foi muito significativo e atingimos um percentual de mais de 90% dos alunos, aproximadamente. O restante nós ainda estamos averiguando os relatórios produzidos pela Superintendência de Tecnologia da Informação para enviar às chefias dos departamentos, para que elas tomem as providências cabíveis dentro da própria instrução normativa”, afirma.

Nova instrução normativa em vigor

Na última sexta-feira, 11, a UFS publicou a Instrução Normativa Nº 04/2022/GR, que ratificou, com ajustes, os procedimentos para apresentação obrigatória do comprovante de vacinação contra a covid-19. O documento é necessário para o acesso dos membros da comunidade universitária e da comunidade externa aos espaços físicos da UFS.

Vale ressaltar que a comunidade externa deverá apresentar comprovante de vacinação impresso ou digital para ter acesso e atendimento nas unidades acadêmicas e administrativas em todos os setores e campi da UFS. Serão aceitos como documentos de comprovação o certificado nacional de vacinação gerado via Conecte-SUS, o comprovante impresso legível emitido pela unidade de saúde responsável pela aplicação da vacina com identificação do nome e atestando a conclusão do esquema vacinal contra a covid-19, ou certificado internacional com identificação do órgão responsável e do país.

Solicitação

Quem não enviou o comprovante de vacinação deverá abrir uma solicitação por e-mail para realizar o processo, já que os Sistemas Integrados da UFS poderão ser reabertos para efeito de anexação de comprovante de vacinação. O pedido deve ser enviado à Progep, via e-mail [email protected], nos casos de docentes, técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados que ainda não tenham o esquema de vacinação completo, ou que estejam temporariamente afastados, ou que estejam desenvolvendo atividade acadêmica ou administrativa no formato remoto.

Já os discentes da graduação enviarão a solicitação para a Proest, pelo e-mail [email protected] Os alunos da pós-graduação entrarão em contato pelo e-mail [email protected] Nos casos dos discentes do Colégio de Aplicação (Codap), o e-mail a ser utilizado é [email protected]

Enquanto perdurar a ausência do comprovante de vacinação nos sistemas integrados da UFS, o docente, técnico administrativo, discente ou trabalhador terceirizado ficará impedido de frequentar os espaços físicos da UFS.

Fonte: Ascom/UFS