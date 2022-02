Marinete do Forró une cultura e turismo em passeio cheio de cor

De longe, até pode parecer um ônibus comum rodando pela cidade, mas basta chegar um pouco mais perto e a surpresa logo aparece. As cores vivas e chamativas, as figuras que estampam a parte externa do veículo, bem como os enfeites internos, remetem a uma das maiores tradições nordestinas, o São João. É assim que a Marinete do Forró desfila pela capital sergipana, animada por um trio pé de serra e um casal de dançarinos devidamente paramentados com trajes juninos.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), e a Viação Progresso, a Marinete é um dos atrativos da cidade que não só fortalece o turismo, como também difunde as riquezas culturais de Aracaju, projetando-a através de uma perspectiva singular.

O ônibus tipo jardineira começou a rodar pela cidade em junho de 2001, como um marco do início dos festejos juninos da capital. Ao consolidar-se como atrativo, a Marinete desbravou novos caminhos, passando a circular durante o verão e, posteriormente, validou sua presença pelas ruas durante todo o ano, como explica o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Jorge Fraga.

“A Marinete ficou dois anos sem circular, por conta da pandemia. Agora, em 2022, ela retornou completamente reformulada. Ela tem uma importância muito grande por ser um equipamento nacionalmente conhecido e só Aracaju tem, de forma que tem grande influência para o turista que visita a capital e cria uma ligação entre esse visitante e a nossa cidade. A Marinete é um produto diferenciado que apresenta a cidade de maneira lúdica, alegre, com forró, música nordestina local e dançarinos, levando o turista para conhecer os principais pontos de Aracaju”, ressalta o secretário.

Durante o período em que os passeios estiveram interrompidos, a Marinete recebeu reparos e melhorias, e passou por uma revisão completa, tanto na parte mecânica quanto na chaparia. Além disso, a Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom) fez uma reformulação visual total no ônibus com cores vibrantes e a nova marca do turismo Aracaju.

De volta aos roteiros turísticos da capital, a Marinete é parte da campanha Turismo Verão 2022, com o mote “Verão é tempo de Aracajuar”. E, para “aracajuar” da melhor forma, o city tour gratuito leva os turistas a uma viagem que alia belezas naturais, culinária, monumentos significativos e espaços que são verdadeiras memórias vivas da história, não só de Aracaju como de Sergipe.

“A reformulação da Marinete, inclusive, foi pensada não só para adequar o equipamento a Aracaju, mas também ao nosso roteiro turístico. Por isso, desenvolvemos a nova marca do Turismo 2022, e essa nova identidade da Marinete tem muito a ver com a divulgação a nível nacional. Então, a ideia é que, quando as pessoas virem o ônibus, já comecem a reconhecer os elementos da nossa cidade pelo olhar”, destaca Jorge Fraga.

Parceria

Para que a alegria possa transitar pela capital, a parceria com a Viação Progresso foi fundamental, e ela segue firme desde os primeiros anos de circulação da Marinete.

“A Progresso tem sido uma grande parceira que se junta a nós também com o objetivo de fomentar o turismo. Nessa parceria, a Prefeitura não tem custo algum. Ela nos cede a Marinete, o motorista, o combustível, enfim. A parceria se dá pela troca, afinal, o nome da Progresso chega ao lado da Prefeitura e seguimos juntos para desenvolver o que Aracaju tem de melhor”, completa o gestor da Semict.

Roteiro

Às quintas e sextas-feiras, o ônibus parte dos Arcos da Orla da Atalaia, às 14h30. Em seguida, passa pelo Largo da Gente Sergipana, Orla do Bairro Industrial, Centro de Artesanato Chica Chaves, Mercados Centrais, Catedral/Centro de Turismo e retorna para a Orla da Atalaia, cujo desembarque acontece no Posto de Atendimento ao Turista.

Aos sábados, o horário de partida é diferenciado, às 15h30, também dos Arcos. De lá, a Marinete segue por um passeio por toda a orla marítima de Aracaju, seguindo para a Orla Pôr do Sol e retornando para a Orla da Atalaia, com previsão de chegada às 18h30, com desembarque no Posto de Atendimento ao Turista.

Até o final do mês de fevereiro, o ônibus temático funcionará de quinta a sábado. Depois deste período, no restante do ano, a Marinete circulará às sextas e sábados.

Agendamento

Para participar do city tour da Marinete do Forró é necessário agendamento prévio e presencial no Posto de Atendimento ao Turista, localizado nos Arcos da Orla da Atalaia, de quinta-feira a sábado, das 9h às 13h. O ônibus tem limite de 24 visitantes e oito pessoas da equipe da Secretaria, totalizando 32 pessoas por viagem.

Para agendar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e comprovante de vacina (cartão de vacinação ou certificado do Ministério da Saúde, emitido pelo Portal Conecte SUS). É possível agendar para o mesmo dia ou dias seguintes, desde que seja da mesma semana.

Após a reserva, o interessado receberá uma pulseira que dá acesso ao ônibus no dia escolhido para o passeio. Para mais informações sobre a Marinete do Forró, aracajuanos e turistas podem entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, através do telefone (79) 99152-2790.

Fotos: Marcelle Cristinne