Novamente condenado: Sukita terá que pagar R$25 mil por danos morais à Silvany Mamlak

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, foi novamente condenado a indenizar, por danos morais, a atual prefeita do município, Silvany Mamlak por violações à honra, intimidade e reputação. Desta vez, Sukita terá que pagar R$25 mil reais.

A decisão é referente a declarações proferidas durante entrevistas a emissoras de rádio em 2019 e se acrescenta na longa lista de violações à justiça proferidas pelo ex-prefeito.

Entre as falsas acusações listadas na decisão por parte de Sukita, estão as declarações de que a autora teria, juntamente com terceiros e com a ajuda da imprensa, forjado documentos que o levou prisão, bem como que a autora teria fraudado processos licitatórios para beneficiar empresas, declarações repetidas pelo ex-prefeito até os dias atuais, sem apresentar qualquer prova de tais atos.

Essa é a segunda condenação de Sukita por danos morais este ano. Em janeiro, o ex-prefeito foi condenado a pagar R$ 12 mil por contas de ofensas e falsas afirmações, prática comum dele através das redes sociais, sobre a vida pessoal do ex-prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Cavalcante.

A decisão ainda cabe recurso.