Polícia fecha a maior casa de jogos de azar da Grande Aracaju

Integrantes do Movimento Polícia Unida fecharam na manhã desta quinta-feira (17), a maior casa de jogos de azar da Grande Aracaju. Três pessoas que estavam no estabelecimento foram detidas.

As informações são de que a ação ocorreu no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a abordagem, algumas bancas foram recolhidas, apreendidas e encaminhadas para as unidades policiais, sendo a maior delas localizada em Socorro.

A ação terminou com a apreensão de 43 impressoras térmicas, 5 máquinas de jogo de azar com impressora, 37 tablets, 12 caixas com bobinas e 4 cadernos de anotações.

A pena prevista para quem é pego praticando a atividade ilegal é de três meses a um ano de prisão, estando sujeito à aplicação de multa.

Foto MPU