Prefeitura retoma agendamentos eletivos nas UBSs de Aracaju

Diante da queda na procura por atendimento de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), retoma a partir desta quarta-feira, 16, os agendamentos eletivos para consulta médica e exames de lâmina em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento de pessoas com sintomas gripais continuará sendo ofertado em todas as 45 UBSs da cidade, bem como a testagem e dispensação de medicamentos.

A retomada desses serviços altera o fluxo nas unidades, que passam a ter um profissional enfermeiro e um médico por turno, direcionados para atendimento exclusivo de síndromes gripais. Os demais profissionais da unidade assumem o atendimento geral da UBSs, como explica a coordenadora da Rede de Atenção Primária, Evelyn Lobo.

“Estamos enviando Nota Técnica com essas novas orientações aos profissionais das unidades básicas, reforçando que os casos de síndromes gripais continuam sendo um serviço porta aberta, pois continuaremos recebendo a população que necessita desse atendimento, independente de sua unidade de origem”, afirma a coordenadora ao destacar que, com esse novo fluxo, os agendamentos de consultas pela central 0800 729 3534 também foram retomados.

Atendimento e testagem

Atualmente, as pessoas residentes em Aracaju que apresentam sintomas gripais podem receber atendimento em todas as 45 UBSs e ter acesso ao teste para detecção da covid-19 em 41 delas, assim como no novo Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal. Nesses locais de testagem, o usuário tem acesso à farmácia, recebendo o medicamento prescrito, mesmo sem estar vinculado à unidade a qual foi atendido.

Para os quadros com sintomas mais graves, o atendimento é realizado nas urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva.

