Presidente do Tribunal de Contas de SE recebe comissão de aprovados no concurso de delegado

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, 16, integrantes da comissão de aprovados no Concurso de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE).

Na ocasião, os candidatos aprovados pediram apoio institucional da Corte de Contas para que novas nomeações sejam feitas o mais breve possível.

“Viemos representando a quarta turma de delegados do estado como forma de agradecimento pelo apoio que o conselheiro gentilmente nos cedeu e vem nos cedendo e reforçar essa solicitação de apoio em prol da nossa causa”, destacou Caroline Costa Almeida de Souza.​

Além dela, estiveram presentes ainda Herick Santos Santana, Edvânio Dantas e Renato Tavares, todos também aprovados no concurso público e com o curso de formação já concluído. ​

Foto: Igor Graccho

Texto: Hádam Lima