Projeto aprovado institui o Dia Estadual do Agente de Trânsito

Foi aprovado na Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe na última quarta-feira, 16, o Projeto de Lei N° 22/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho, instituindo o Dia Estadual do Agente de Trânsito no Estado de Sergipe, a ser inserido no Calendário Oficial e comemorado anualmente em 11 de maio.

No texto, o parlamentar ressalta que os órgãos de trânsito de Sergipe, durante o mês de maio e especialmente na celebração do Dia Estadual do Agente de Trânsito, poderão desenvolver atividades e programas de atualização profissional e campanhas de prevenção de acidentes. “A proposta pretende instituir um dia para que os agentes de trânsito do Estado de Sergipe sejam lembrados pela sociedade e reconhecidos como profissionais importantes na organização e manutenção do sistema de trânsito, em busca de uma mobilidade urbana eficaz, eficiente e mais segura”, observa Dr. Samuel Carvalho.

Os Agentes de Trânsito desenvolvem, dentre outras atividades correlatas, as de educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, para a promoção da mobilidade urbana e a segurança dos usuários das vias públicas garantindo sua incolumidade física e de seu patrimônio.

Foto: Divulgação SMTT/Aracaju

Por Aldaci de Souza