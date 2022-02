Projeto Educando para Libertar inicia as atividades letivas de 2022

Na tarde da terça-feira, 15, o Projeto Educando para Libertar, deu início as atividades letivas de 2022, contemplando o bairro Santa Maria na Zona de Expansão da capital com a primeira turma do ano.

O projeto conta com todo apoio do seu idealizador e parceiro, o vereador Eduardo Lima (Republicanos).

Preocupado com a educação profissional dos jovens em busca do primeiro emprego e dos adultos sem condições de investir na qualificação profissional, Eduardo Lima idealizou um projeto que leva cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para comunidades carentes da cidade. Em parceria com as associações de moradores, líderes comunitários e instituições, a execução dos cursos nessas comunidades é um benefício para população que está em busca de conhecimento profissional.

Em seu segundo ano, o Projeto Educando para Libertar, continua realizando parcerias, nos dias 15 e 16, aplicou os cursos no Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS), que cedeu o espaço para ministração das aulas.

Na oportunidade foram inscritos 20 alunos, foram aplicados novos cursos de Recepcionista e Telefonista/Ética e Etiqueta Profissional, com uma carga horária de 08 horas aula. No encerramento da aplicação dos conteúdos os alunos saíram com seus certificados de conclusão.

Em 2021 o Projeto formou mais de 1.000 alunos em diversas comunidades carentes, ofertando os cursos de Atendente de Loja, Atendimento ao Cliente, Relações Interpessoais e Currículo de Impacto, e encerrou suas atividades com o evento, Encontro dos Parceiros do Educando para Libertar, como uma forma de agradecimento aos responsáveis por sua execução. Para 2022 a expectativa é triplicar a formação dos jovens e adultos que necessitam de qualificação profissional.

“Iniciamos as atividades letivas do Projeto Educando para Libertar com muita alegria, agradeço imensamente aos CIRAS e as suas coordenadoras Mônica Menezes e Suene Andrade pela parceria. Estamos sendo uma pedrinha no currículo de cada jovem e adulto em busca de um emprego ou de qualificação profissional” afirmou o vereador.

