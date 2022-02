Representantes da segurança pública e da prefeitura de Japaratuba visitam Povoado

Representantes da secretaria de segurança pública do estado e do município realizaram uma visita seguida de vistorias no prédio onde, por determinação da Prefeita Lara, será instalado o sub-destacamento da Policia Militar no Povoado São José em Japaratuba.

Acompanharam a visita técnica, o sargento Irãn (superintendente da SMTT); coronel Joaldo (Comandante do 9° Batalhão) e o Major Eduardo (Subcomandante do 9° Batalhão), além do secretário de Obras, Décio Neto e Diego França, secretário adjunto de Defesa Social.

Após a vistoria ficou definido que serão realizadas adequações no prédio por parte do Governo Municipal de Japaratuba. É importante destacar que isso é um compromisso da Prefeita Lara assumido após reunião com o secretário de Segurança Pública, João Eloy.

Foto assessoria