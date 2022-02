Seduc convoca mais 238 profissionais para retorno seguro das aulas

Os aprovados deverão comparecer à sede da diretoria regional de educação onde foi classificado, na data e horário marcados no edital, para a entrega da documentação exigida no ato da inscrição

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou nesta quarta-feira, 16, mais dois editais de convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Merendeiro Escolar e Executor de Serviços Básicos. Ao todo, são 238 convocações, 113 das quais são para merendeiro e 125 para executor de serviços básicos, que irão atuar nas unidades de ensino da rede estadual.

Os aprovados deverão comparecer à sede da diretoria regional de educação onde foi classificado, na data e horário marcados no edital, para a entrega da documentação exigida no ato da inscrição. Os documentos exigidos são: Atestado de Saúde Ocupacional emitido por Médico do Trabalho (original); Ficha de cadastro (download no site da SEAD); uma fotografia 3×4; fotocópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor; extrato do PIS/PASEP; Conta Salário do Banese (caso não tenha, solicitar: [email protected]); comprovante de residência com CEP válido; Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Crimes Eleitorais; Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; Certidão Negativa Penal Estadual; e Certidão Negativa Criminal Federal.

Todos os profissionais convocados passarão por uma formação ofertada pela Seduc, para se aprimorarem e prestarem um melhor serviço nas unidades de ensino. A contratação dos merendeiros e executores de serviço básico visam garantir e auxiliar no tranquilo retorno dos alunos e professores às aulas presenciais.

“Essa é a segunda convocação para merendeiros, na qual 22.591 candidatos se inscreveram, e a quarta convocação para executor de serviços básicos, que teve 20.943 inscritos. À medida que for havendo necessidade, mais convocações serão publicadas. Esses profissionais serão de grande importância na atuação em nossas escolas da rede estadual distribuídas em todas as diretorias regionais de educação”, disse o diretor de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz Júnior.

Desde o início do Processo Seletivo e das publicações de convocações, a rede estadual de ensino já possui, atualmente, 485 executores de serviços básicos e 334 merendeiros lotados em unidades de ensino.

Fonte e foto ASN