Segurança abre inquérito para apurar notícia do radialista Gilmar Carvalho sobre ameaça de morte a Belivaldo Chagas

A Secretária da Segurança Pública emitiu nota nesta quinta-feira (17) informando à imprensa e ao público de uma forma em geral, que já instaurou inquérito policial para apurar denuncia feito pelo radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho (sem partido), sobre uma suposta ameaça de morte, contra o governador Belivaldo Chagas (PSB).

Segundo a nota da SSP-SE, o deputado estadual Gilmar Carvalho será o primeiro convocado a depor para que possa esclarecer os fatos, em razão de deixar claro que ele tem informações objetiva sobre o atentado de morte ao governador, como anunciou com total exclusividade em seu programa de rádio.

As investigações será coordenadas pelo Cope, através do delegado Dernival Eloi, que vai ouvir o radialista Gilmar Carvalho e todas as demais pessoas que possam passar informações concretas sobre o a ameaça de morte ao governador Belivaldo Chagas.

