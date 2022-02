SergipePrevidência divulga resultados do Censo Previdenciário

Apresentando um balanço sobre o perfil dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes previdenciários do Governo do Estado, o SergipePrevidência lança o Relatório do Censo Previdenciário 2021. O levantamento, que teve início em agosto de 2019, partiu do recadastramento de cerca de 71 mil pessoas cadastradas no órgão, entre segurados e beneficiários. A publicação apresenta dados demográficos diversos, além de localizar a atividade da instituição no território sergipano.Um dos objetivos do projeto é utilizar as informações colhidas para o aprimoramento da gestão previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros de servidores públicos. De acordo com o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, o instrumento serve de guia para a definição e gestão de políticas públicas no Estado.

“Inseridos em um trabalho mais abrangente de gestão de pessoas e de recursos, desenvolvida pelo Governo do Estado, os resultados apresentados pelo Censo norteiam a condução de políticas públicas, em especial, as previdenciárias, em Sergipe”, salienta.

O processo de atualização dos dados contou com 110 recenseadores, que foram distribuídos em 27 polos de atendimento localizados na capital e no interior do estado. O recadastramento envolveu, ainda, visitas domiciliares, que atenderam mais de 340 segurados.

Números

Os números gerais do Censo indicam que, entre os recadastrados, 36.030 tratam-se de servidores ativos, equivalendo a 53,04% do total. 26.616 correspondem aos aposentados, totalizando 39,18%. Já os pensionistas somam 6.517, ou 9,59%. No total, 67.929 segurados fizeram o recadastramento, enquanto 2.714 estão pendentes.

O Censo Previdenciário registrou também que, entre os servidores ativos, 46% correspondem ao sexo feminino e 54%, ao masculino. Já em relação às idades desses servidores, a pesquisa indicou que sua média é de 47 anos.

No caso dos pensionistas, foi quantificado que 80% dos cadastrados correspondem ao sexo feminino, enquanto 20% correspondem ao sexo masculino. A média de idade dos pensionistas é de 63 anos. 72% dos aposentados correspondem ao sexo feminino e 28%, ao sexo masculino. Além disso, os resultados mostraram que a média de idade dos aposentados é de 67 anos.

Quanto ao local de residência, Aracaju ainda é a principal origem nas três categorias. A capital responde por mais de 50% dos locais de morada, tanto entre ativos quanto entre aposentados e pensionistas. Em se tratando dos servidores ativos, a maior parcela (19%) está entre aqueles com tempo de atividade entre 11 a 15 anos. Ainda entre os ativos, o maior número de servidores (40%) tem curso superior completo.

O relatório com os resultados do Censo Previdenciário 2021 pode ser consultado na íntegra no site do SergipePrevidência, através deste link.