SES leva capacitação sobre PEP e PrEP aos municípios sergipanos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da diretoria de Vigilância em Saúde, responsável pelo Programa IST/Aids, começou na última segunda, 14, no Município de Tobias Barreto, as capacitações presenciais sobre as profilaxias de Pré-exposição (PrEP) e Pós-exposição ao HIV (PEP).

O acesso às tecnologias de prevenção que são compostas por medicamentos antirretrovirais, atualmente acontece somente em Aracaju, mas poderá também ser efetivado em alguns municípios: Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa senhora do Socorro, Propriá, Tobias Barreto, São Cristóvão. Por isso, para garantir a qualidade nos serviços de dispensação dos medicamentos nessas novas unidades cadastradas no território sergipano, a SES iniciou em Tobias Barreto o cronograma de capacitações.

A ação formativa aconteceu em dois momentos e teve a condução do médico e Técnico do Programa de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, Almir Santana. A primeira atividade ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento São Vicente de Paulo, tendo como público alvo os profissionais de saúde da Unidade de Urgência. “Pela manhã, realizamos uma capacitação para implantação da PEP, Profilaxia Pós-Exposição ao HIV. Essa é outra tecnologia para prevenção, destinada a pessoas não infectadas, quando houve uma exposição ao risco de infecção pelo HIV, diante de uma falha na prevenção, por exemplo, rompimento do preservativo ou não uso dele e também nos casos de acidentes com material biológico como instrumentos perfurocortantes”, explicou o médico.

A segunda capacitação aconteceu no período da tarde, no Auditório da Marcelo Déda, e contemplou profissionais da Atenção Primária que receberam orientações sobre a PrEP. “Estamos retomando as capacitações presenciais que estavam suspensas desde o início da pandemia. A SES está ampliando a oferta da PrEP, em Aracaju já é ofertada no Hospital Universitário, estamos expandindo para regionais e municípios prioritários. Nós já tínhamos feito uma primeira capacitação virtual, porém, também sentimos a necessidade de um momento presencial. A primeira solicitação foi do município de Tobias Barreto e a Secretaria de saúde do município mobilizou médicos, enfermeiros e farmacêuticos”, relata.

Dentre as principais recomendações levadas aos profissionais presentes na capacitação, o médico ressaltou a importância da identificação de usuários do serviço que possuam o perfil para utilização da PrEP. “Quem deve tomar a PrEP são aquelas pessoas que estão em constante exposição ao risco do HIV, por não utilizarem o preservativo em suas relações sexuais. Além disso, para ter acesso a PrEP é preciso fazer teste de HIV, pois, o medicamento é destinado a pessoas soronegativas, o teste deve ser feito pelo menos sete dias antes da utilização do medicamento. A testagem será realizada toda vez que for feita a retirada da PrEP nas unidades de saúde. O paciente precisa ser orientado sobre a utilização contínua do medicamento, enquanto ele tiver o estilo de vida que o torne vulnerável, deverá tomar a PrEP sem interrupção, porém, é preciso conscientizar que o ideal é usar o preservativo, afinal, a PrEP como todo tipo de medicamento pode apresentar efeitos colaterais”, salienta Dr. Almir.

De acordo com o especialista em IST/AIDS, a eficácia da profilaxia pré-exposição do HIV depende da responsabilidade do usuário em seguir essas orientações. “A PrEP serve para evitar que o vírus se instale no organismo e se reproduza. É uma alternativa de prevenção considerada nova mundialmente e, no Brasil, está em expansão para todos os estados. Em Sergipe estamos focando, inicialmente, nos municípios prioritários”, conclui.

A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Tatiane Fontes Freitas Santana, compartilhou suas impressões acerca do momento formacional. “A aceitação dos profissionais foi muito boa, a implantação da PrEP é um momento de grande importância para Tobias Barreto. Só temos a agradecer à SES, já iniciamos os atendimentos e temos os medicamentos disponíveis na farmácia básica do município”, expõe.

Foto: Secom/Tobias Barreto