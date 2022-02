Solicitação da população do Porto Dantas, leva o vereador Joaquim na comunidade

Atendendo ao convite dos moradores do Conjunto Residencial Senador José Eduardo Dutra, localizado no Bairro Porto D’antas, o vereador Joaquim da Janelinha (PROS) esteve na localidade na noite de ontem, 16, e, segundo ele, enfatizando a marca do seu mandato, foi mais uma vez fazer o elo entre o poder executivo e às comunidades. Sendo assim, em roda de bate-papo, escutou e pontuou quais as reias necessidades do conjunto.

“Estaremos levando demandas na área da educação, saúde, transporte e trânsito; iluminação pública; entre outros. Fui muito bem recebido por todos os presentes, e, em nome de Caribé e Eliane, gostaria de agradecer todo o carinho e confiança a mim depositados. É mais uma região de nossa Aracaju que estamos abraçando, isso porque legislamos para toda capital – da zona norte à sul”, concluiu o parlamentar.

Foto assessoria

Por Monique Costa