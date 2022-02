UNINASSAU Aracaju realiza seletiva para bolsa atleta 

Atividades acontecem na quadra do Colégio Purificação no próximo dia 19

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realiza, no dia 19 de fevereiro, a partir das 14h, na quadra do Colégio Purificação, uma seletiva de atletas. O evento dará aos candidatos a possibilidade de concorrer a bolsas de estudos de até 70%.

O coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU, Kleilson Ricardo Albuquerque, explica que o objetivo da seletiva é proporcionar a estudantes com grande potencial esportivo a oportunidade de ter uma formação superior, paralela à carreira de atleta. “Estamos ofertando bolsas nas modalidades de handebol, futsal, judô, natação, box olímpico, atletismo, ciclismo, entre outras”, observa o professor.

A UNINASSAU já conta equipes esportivas em várias unidades do Brasil. “Ainda não temos atletas da UNINASSAU em Sergipe e gostaríamos de formar equipes para disputar o JUBs e competições regionais”, atenta Kleilson.

O professor destaca que a seletiva é uma grande oportunidade, principalmente, para aqueles atletas amadores que saem do ensino médio. “A maior parte desses estudantes não têm perspectiva de se manter no esporte e conciliar com uma formação acadêmica que possibilite buscar uma carreira e posterior inserção no mercado de trabalho”, conclui.

Para participar da seletiva, basta comparecer a quadra do Colégio Purificação, que fica na Avenidas Padre Nestor Sampaio, 117, Bairro Luzia, no dia e horário da atividade. Todos os candidatos devem estar munidos da carteira de vacinação contra a Covid-19.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães