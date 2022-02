2ª Expo Indústria: Fomentadores da economia se reúnem em mais um Café com Negócios

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese/Itabaiana) e a Perfil Empreendimentos realizaram a primeira edição do Café com Negócios, na Praça de Alimentação do Shopping Peixoto, contando com a palestra do empresário Edson Passos. O evento que tem o intuito de divulgar a 2ª Expo Indústria.

O Café com Negócios reuniu empresários, políticos e empreendedores que tem como objetivo fomentar da economia do Estado através do network, formalização de parcerias, negócios e da troca de informações. A estimativa é que outras reuniões sejam realizadas até final do mês de abril, quando acontece a 2ª Expo Indústria.

Com o tema ‘De empreendedor para empreendedor’, o empresário Edson Passos apresentou o Giru Bank, o primeiro banco virtual totalmente itabaianense. “Quero mostrar para vocês a força do povo itabaianense, que o empreendedorismo corre nas veias. No tupi guarani, angirũ significa amigo e é isso que o Giru Bank será para os comerciantes, feirantes e produtores rurais”, disse.

Apresentando a estrutura que a Expo Indústria irá dispor nos dias 27 a 30 de abril, o vice-presidente da Acese/Itabaiana, Givaldo Marcelino, abriu o Café com Negócios. “Este Café com Negócios, que dá inicio a 2ª Expo Indústria é motivo de muita alegria, onde conseguimos reunir mais de 180 pessoas que querem contribuir com a economia da região. O café estreita os laços de negócios e parcerias entre empresários”.

A secretária Municipal de Indústria e Comércio, Sônia Carvalho, marcou presença no evento e externou sua satisfação. “Eventos como estes contribuem para o crescimento da cidade, porque ele ajuda o empreendedor, além de apresentar nosso parque industrial e o comércio. Feiras como estas apresentam para os visitantes o que Itabaiana tem de melhor”, declarou.

Com presença confirmada para a 2ª Expo Indústria, o empresário Lucas Campos, da BP Investimentos, representante da XP, comentou sobre a expectativa para a feira. “Este será um evento grandioso que exalta a cultura empreendedora do povo itabaianense e do sergipano. Nosso maior objetivo é aprender e ter o contato com esse povo que é exemplo para o estado e para que também possamos contribuir com o evento, com os expositores e com os participantes”.

Marcando presença pela segunda vez no evento, o empresário Jamisson Ferreira, da JamSoft, destacou os motivos de voltar participar da Expo Indústria. “Nesta feira existe muita colaboração e cooperação e isto também fala do crescimento da cidade. Na primeira edição estava a frente da CDL e observei o impacto na economia, é lindo de ver a movimentação das ruas, restaurantes e hotéis lotados, mostra que é um acontecimento de todos”.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso