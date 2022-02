Jackson Barreto diz na FM 103 que pode deixar o MDB e que  Edvaldo Nogueira é  grande  administrador, preparado para ser governador

O ex-governador Jackson Barreto, admitiu a possibilidade de deixar o MDB para viabilizar sua candidatura ao Governo de Sergipe. Foi durante entrevista concedida ao jornalista Carlos Ferreira, na manhã desta desta, 18, no programa 103 Notícias. JB adiantou que espera não ter que fazer isso, mas se for preciso, fará, sem maiores traumas. “Ser candidato ao Senado é uma decisão tomada, sem volta. Espero compor a chapa do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas, com quem tenho conversado constantemente”, informou.

Também durante a entrevista, Jackson Barreto negou que tenha conversado com o ex-presidente Lula, sobre a possibilidade de integrar a chapa com o senador Rogério Carvalho, caso não seja ele o indicado pelo governador. Acha que, depois da decisão judicial, que tornou inelegível, o ex-deputado federal, André Moura, seu nome é o mais forte para disputar a vaga de senador.

EDVALDO E FÁBIO

Sobre os nomes que estão na disputa pela indicação para a disputa do Governo do Estado, ficou em cima do muro, ao citar os nomes do deputado Fábio Mitidieri e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. “Edvaldo é um grande administrador, transformou Aracaju num canteiro de obras, e está preparado para ser governador. Fabio é um politico com boa penetração e bom articulador”, disse. No final lembrou do nome do deputado federal Laércio Oliveira e descartou Ulices Andrade, ao afirmar que esse já jogou a toalha, preferindo continuar como conselheiro do Tribunal de Contas.