Abertura da 2ª edição dos Cursos de Especialização do Projeto de DGPSUS destaca o fortalecimento do ensino-trabalho

Com o objetivo desenvolver projetos voltados ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a Saúde Estadual, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), no âmbito da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP-SE), participou nesta quinta-feira, 17, da abertura da segunda edição dos Cursos de Especialização do Projeto de Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS (DGPSUS). O projeto é uma parceria do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa com o Ministério da Saúde, e conta com o apoio o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em acordo com as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

O Projeto é composto por três iniciativas educacionais: a Especialização em Educação na Saúde para Preceptores no SUS (PSUS), a Especialização em Gestão de Programas de Residência em Saúde do SUS (GPRS), e a Especialização em Qualidade e Segurança do Cuidado em Saúde para preceptores no SUS (QSUS). Essas iniciativas são executadas pelo PROADI/HSL e definidas a partir de necessidades identificadas pelos gestores do SUS.

Na oportunidade, representando a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, a diretora de Atenção Especializada e de Urgência da SES, Maria Lúcia Santos, afirmou que se sente muito honrada e parabeniza todas as instituições envolvidas no processo. “É um momento muito importante. Ao final, esses Cursos podem gerar um resultado muito positivo, pois se complementam. Os territórios contemplados precisam, mas acredito que esse projeto pode ir além, pois os profissionais transversalizam. Com essa qualificação, a assistência, que é o produto final, vai ganhar muito. É através da aprendizagem que essa transformação acontece. É uma construção pautada no SUS, para a qualificação do serviço, que resulta em um usuário satisfeito”.

Para a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, essa parceria é uma junção potente e necessária, que representa o ensino-serviço. “Agradeço à sensibilidade das facilitadoras dos cursos, que acolheram as demandas do estado para que pudéssemos customizar a oferta que chegou à Sergipe com as duas regiões prioritárias: Aracaju e Lagarto. Dessa forma, foi possível adequar essa atividade, com entendimento que a oferta do PROADI-SUS, que é tão importante para os processos de educação permanente na saúde, pudesse estar cada vez mais próximo das necessidades do nosso estado, pois os processos formativos existem para suprir as necessidades dos serviços”, destacou.

Ao compor o conjunto de iniciativas do Projeto DGPSUS, aprovadas para o triênio 2021-2023, os cursos serão desenvolvidos em 40 regiões de saúde, que abrange todos os estados do país e envolve 1.200 profissionais de saúde. Na região de Lagarto/Aracaju – Sergipe, nesta edição, o projeto contará com uma turma de 22 especializandos para o Curso de Especialização em Educação na Saúde para Preceptores no SUS (PSUS), 11 especializandos para o Curso de Especialização em Gestão de Programas de Residência em Saúde do SUS e 11 especializandos para o Curso de Especialização em Qualidade e Segurança do Cuidado em Saúde para Preceptores no SUS (QSUS).

Ainda segundo Lavínia, a parceria da gestão da rede de Atenção às Urgências e Emergências e da educação em saúde foi pensada a fim de melhor estruturar a oferta dessas vagas. “Quem faz essa imersão sai diferente. Importante ressaltar que essa oferta é um investimento do SUS no processo formativo do serviço, onde esses trabalhadores têm papel mutiplicador, com o propósito de retribuir aquilo que o sistema investe. Agradeço ao Governo do Estado, à SES, ao Cosems e a todos envolvidos nesse projeto, que não medem esforços para operacionalizar e efetivar a Política de Educação Permanente em Saúde no Estado”, disse a gestora.

Projeto DGPSUS

A segunda edição do Projeto de Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência, da Preceptoria no SUS e da Qualidade e Segurança do Cuidado em Saúde – DGPSUS visa apoiar e qualificar a preceptoria e a gestão de programas de residência e outras iniciativas educacionais, bem como a qualidade e segurança do cuidado em saúde, tanto no âmbito da formação em nível de graduação, como das residências em saúde (médica, multiprofissional e uniprofissional). Dirige-se a profissionais inseridos no processo de ensino-trabalho em saúde, no processo de expansão e qualificação dos programas de residência, na preceptoria e na qualidade do cuidado de residentes e de graduandos no SUS.

O foco do projeto é a mudança das realidades de formação e atenção em saúde no SUS, por meio de intervenções organizadas, construídas, implementadas, monitoradas e avaliadas ao longo deste processo. O diferencial desses cursos está na elaboração de projetos de intervenção (PI), que visam a melhoria dos processos de formação e da atenção à saúde no país. Também são orientados por competência profissional e utilizam abordagens pedagógicas inovadoras, incluindo a aprendizagem baseada em problemas ? ABP, a problematização, a aprendizagem baseada em equipes – TBL, a educação a distância – EAD e a avaliação referenciada em critérios, entre outras. Todas estas estratégias contribuem para a produção de projetos de intervenção na realidade.

Fonte e foto assessoria