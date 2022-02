Ameaçar um governador é gravíssimo

Por Adiberto de Souza *

Tomara que a Polícia chegue rápido em quem fez ameaça de assassinar o governador Belivaldo Chagas (PSD). A decisão de se instaurar um inquérito tão logo o assunto veio a público foi uma ótima iniciativa da Secretaria da Segurança Pública, que também entregou o caso ao competente Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Alguns têm dito não acreditar na ameaça. Ora, é preciso considerar que a grave denúncia foi feita pelo deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), um experiente profissional de imprensa, que não teria motivo algum para criar uma narrativa com tamanha gravidade. Felizmente, antes de tentar desacreditar o parlamentar, a Polícia decidiu agir. Certamente contará com toda a colaboração de Gilmar para chegar, o quanto antes, ao maluco que pensa em resolver seus problemas pessoais tirando a vida dos outros. Crendeuspai!

Prefeita reprovada

Não chamem para uma mesma reunião a prefeita Hilda Ribeiro (SD) e os professores municipais de Lagarto. A galera está por aqui com a gestora desde que a fidalga lagartense negou reajustar o piso salarial da categoria em 33,24%. Hilda prometeu um reajuste de 19%, recusado prontamente pelos professores. Interessante é que o reajuste do piso foi homologado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem como um dos vice-líderes na Câmara Federal justamente o deputado Gustinho Ribeiro (SD), esposo da prefeita de Lagarto. Misericórdia!

Pisaram no veto

E por falar em piso salarial, os vereadores de Aracaju derrubaram o veto do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao reajuste de 33,24% para os professores. A decisão ocorreu após a forte pressão dos educadores, que se postaram na frente da Câmara enquanto o veto era apreciado. Leve-se em conta também a contrariedade de alguns vereadores, insatisfeitos com o tratamento dispensado a eles por Edvaldo. À boca miúda, estes descontentes prometem derrubar outros vetos enviados à Câmara pelo prefeito. Home vôte!

Valdevan fez escola

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) está fazendo escola. Tanto quanto ele, que deixou São Paulo para se eleger em Sergipe, o ex-jogador Washington Coração Valente (sem partido) também pretende ser eleito senador pelos sergipanos. Filho de Brasília, o ex-atleta escolheu Sergipe para a sua nova empreitada política. O distinto espera repetir a sorte de 2012, quando se elegeu o vereador mais votado de Caxias do Sul (RS). Resta saber o que os sergipanos acham dessa ideia do Coração Valente. Cruzes!

Juntos e felizes

Engana-se quem pensa que a visita feita por Jackson Barreto (MDB) ao presidenciável Lula da Silva (PT) contrariou o governador Belivaldo Chagas (PSD). Melhor demonstração de que ambos estão bem afinados foi dada ontem: Jackson e Belivaldo sentaram lado a lado durante o farto almoço servido à comitiva governamental por Marcos Benigno, amigo dos dois. O regabofe aconteceu no povoado Cipó de Leite, município de Pedro Alexandre (BA), após o governador vistoriar as obras de recuperação da barragem no assentamento Barra da Onça, em Poço Redondo. Marminino!

Evento petista

O Iate Clube de Aracaju será palco, nesta sexta-feira, de um evento promovido pelo pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). A reunião política visa tornar público o “Sergipe de Todos”, que vem a ser uma plataforma de governo do petista contando com a participação popular. Segundo a assessoria de Rogério, o pré-candidato enxergou a necessidade de criar uma plataforma governamental, feita em parceria com os sergipanos. Este é mais um passo do senador para manter na mídia a sua pré-candidatura à sucessão estadual. Ah, bom!

Fermento no bolo

Os pré-candidatos nas eleições deste ano seguem “plantando” notinhas na imprensa sergipana. Esta é a fase de colocar fermento na massa do bolo político. Diariamente, se ler notícias levantando a bola dos pretendentes. Uns propagam possíveis adesões, enquanto outros divulgam participações em eventos públicos. Quase todos também encontram tempo para alfinetar os adversários. Esta é a fase de se valorizar e, também, de “queimar” os concorrentes. Quando a disputa eleitoral começa mesmo pra valer, só vencerá quem tiver cacife eleitoral e, naturalmente, muitos votos. Quem viver, verá!

Sonho coletivo

Os aliados do governador Belivaldo Chagas (PSD), de olho na cadeira dele, não se cansam de articular. Todos querem ser o indicado pelo pessedista, mas garantem que se isso não ocorrer continuarão no barco. Há quem acredite, contudo, que tão logo Belivaldo anuncie o nome do candidato à sua sucessão, muitos aliados se mudarão para a oposição. Entre os que alimentam o sonho de ser governador de Sergipe está o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Outro dia, o fidalgo disse que não existe isso de não abrir mão da candidatura, “mas não tenha dúvida de que eu desejo ser o escolhido”. Então, tá!

Nanicos no pleito

Pode anotar aí: embora com poucas chances de chegarem ao pódio, vários partidos nanicos terão candidatos majoritários nas eleições deste ano. Mesmo com quase nenhum tempo no horário da propaganda eleitoral, as siglas pequenas vão expor suas propostas e atacar as ideias dos candidatos tidos como favoritos. Além do mais, os nanicos serão uma opção para os eleitores que não querem anular os votos, porém se recusam em votar nos candidatos dos chamados grandes partidos. O nome disso é democracia. Supimpa!

Candidatos à imortalidade

Os distintos Ezio Déda e Igor Leonardo Moraes Albuquerque vão concorrer a indicação para a Academia Sergipana de Letras. Apenas os dois se inscreveram no edital aberto pela ASL e que teve o prazo de inscrição encerrado ontem. A cadeira em disputa é a de número 30, que vagou com a morte do acadêmico Luiz Fernando Soutelo, ocorrida no dia 3 de janeiro último. Segundo o presidente da ASL, Anderson Nascimento, ainda não foi definida a data para a eleição do novo imortal. Aguardemos, portanto!

* É editor do Portal Destaquenotícias