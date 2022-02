Centro de Hemodiálise do HNSC completa um mês de funcionamento em Lagarto

Inaugurado no último dia 13 de janeiro e com o início dos atendimentos no dia 17, o Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) completa um mês de funcionamento no município de Lagarto.

Atualmente, estão sendo atendidos 32 pacientes com Insuficiência Renal Crônica da Regional Lagarto, que compõe os municípios de Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde, Salgado e Simão Dias, contudo os serviços estão disponíveis a todo estado.

Com um mês de funcionamento realizou mais de 330 sessões de hemodiálise.

Com aproximadamente 600m² de área construída, o Centro de Hemodiálise tem a capacidade de atender mensalmente 240 pessoas, com mais de 2.800 sessões de hemodiálise por mês. O espaço conta com 40 poltronas de hemodiálise, máquinas novas de última geração, uma ambiência acolhedora e humanizada, equipe multiprofissional e atendimento especializado.

Hospital Nossa Senhora da Conceição

A unidade é mantida pela Associação Hospitalar de Sergipe, fundada em 1902, pelo monsenhor João Batista de Carvalho Daltro para a manutenção do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que possui quase 120 anos de luta em prol do SUS.

ASCOM / Associação Hospitalar de Sergipe (AHS)