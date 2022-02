Decisão final pode vir de Brasília

Diógenes Brayner – [email protected]

O Partido dos Trabalhadores está fazendo movimentos para agilizar a campanha do senador Rogério Carvalho ao Governo do Estado. Natural que seja assim. Hoje à noite, no Iate Clube de Aracaju, os petistas vão se reunir com aliados, junto aos partidos que poderão integrar a federação, que são PSB, PCdoB e PV. De qualquer forma será um movimento político e que deve tomar o salão do clube, dentro do estilo petista de fazer eventos e puxar o eleitorado, hoje ainda indisposto a participar diretamente de pré-campanhas políticas, as quais sequer se iniciaram. Amanhã o senador Rogério Carvalho vai ao interior para conquista de novas lideranças e ampliação do bloco, o que é absolutamente legítimo.

Setores da oposição à direita também vão se reunir para tratar sobre a formação de chapas à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Os partidos ainda não se definiram, embora a presidente do Podemos, Daniele Garcia, pense em candidatura ao Senado, mas deixa próxima a possibilidade de disputar a Câmara Federal ou Assembleia, dentro das conveniências do seu partido, inclusive para ter mais uma representação em uma das casas. Há certa turbulência entre lideranças da direita, em razão do senador Alessandro Vieira (Cidadania) ter sido lançado pelo partido como pré-candidato a presidente da República, embora o seu nome ainda não tenha explodido entre prováveis presidenciáveis.

Uma das preocupações dos filiados do Cidadania é a formação de chapas para deputados estadual e federal, que até o momento não tem definição, embora os nomes para reeleição sejam conhecidos. O bloco não fala em candidato ao Governo e a formação de federações prováveis sinaliza para um distanciamento entre a sigla e o Podemos, que não estão em um mesmo espaço a nível nacional. A direita pode se decepcionar com as próximas eleições.

A base aliada está absolutamente em silêncio. O governador Belivaldo Chagas não pensa em reunir o bloco antes do carnaval – que não terá – e deixará todas para o mês de março. A próxima reunião, ainda não agendada, terá maior objetividade, claro, e uma outra – aí sim – será para decisão. Não há previsão de qual seja o resultado final e algumas interrogações podem ser feitas em relação a alguns componentes, como o próprio Jackson Barreto, se ele fica ou não no bloco? O certo mesmo é que há possibilidade da decisão vir depois de um encontro em Brasília, para um entendimento mais amplo que adquira unanimidade em torno do nome para presidente da República. As conversas andam céleres…

A nota sobre ameaça

Notícia divulgada pelo deputado estadual e radialista Gilmar Carvalho, de que Belivaldo Chagas estava sob ameaça de morte, provocou movimentação no Estado.

*** Uma grande maioria não acreditou, mas a Secretaria de Segurança abriu inquérito e vai investigar a notícia, como é absolutamente natural.

*** Na informação, Gilmar foi isentando possíveis pessoas e instituições que na denúncia para praticar o crime. De qualquer forma provocou mal estar.

Belivaldo tranquilo

Em Poço Redondo, onde cumpria agenda, o governador Belivaldo Chagas (PSD) estava tranquilo e, segundo aliados, “não deu a menor importância à informação”.

*** Deixou bem claro que não acreditava, que não vai mudar sua rotina e que vai continuar fazendo tudo como sempre fez, frequentando os lugares que sempre esteve.

Pede investigação

Entre políticos convidados para acompanhar Belivaldo em Poço Redondo, a notícia serviu como piada, principalmente entre candidatos a deputado estadual.

*** Um deles disse que Gilmar “havia ligado o holofote para iluminar a sua campanha perdida”.

*** Mas também teve alguns que sugeriram não “levar essas coisas na brincadeira” e pediram que a denúncia fosse realmente investigada.

Gilmar explica notícia

Via zap, o deputado Gilmar Carvalho explicou à coluna: “em nenhum momento falei em ameaça. O que disse, e reafirmo: ‘ há um plano para matar ’ depois do mandato”.

*** E continua: “Fiz questão de dizer várias vezes e repito agora: nada disso tem a ver com familiares do empresário que se matou, nada tem a ver com os policiais e demais servidores estaduais, revoltados com o governo”.

*** E conclui: “Não falo mais porque, formado em Direito, não atrapalharei, em hipótese alguma, as investigações”.

Almoço entre aliados

Após visitar a recuperação da barragem na Barra da Onça, o governador Belivaldo Chagas almoçou em casa do amigo Marcos Benigno no povoado Cipó de Leite, município de Pedro Alexandre/BA, próximo a Poço Redondo e faz divisa com Sergipe.

*** Vário líderes políticos compareceram, mas quem sentou mais próximo foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB), cuja harmonia foi considerada ótima com Belivaldo Chagas.

*** Isso indica que Jackson Barreto se mantém na base aliada, apesar dos comentários que falam o contrário.

Grandes surpresas

Membros da comitiva trataram da visita que o ex-governador Jackson Barreto fez ao ex-presidente Lula. Um deles perguntou como estava ele e JB respondeu que “bem”, mas não adiantou nada da conversa.

*** O comentário geral foi de que Lula está trabalhando com os demais partidos para montar sem risco sua pré-campanha a presidente da República e se fortalecer nos Estados.

*** Um deles, de potencial político forte, disse: “em março, algumas grandes surpresas vão acontecer. Segurem-se!”

A base em silêncio

Um dos pré-candidatos a governador pela base aliada acha que a próxima reunião do bloco já será para decidir quem realmente vai disputar o mandato.

*** Todos os prováveis candidatos estão em silêncio, embora façam comentários entre seus aliados, quando visitam as bases.

*** Tem quem admita que o momento seja de espera, ver o que acontece em março para adotar posições dentro da evolução do processo eleitoral.

Nomes ao Governo

O presidente regional do Patriota, Uezer Marquês, disse ontem que espera a vereadora Emília Correa, dia 25, do Canadá, para conversar sobre provável lançamento de candidato ao Governo pelo partido.

*** Uezer diz que está conversando com lideranças políticas que têm interesse em compor chapa majoritária.

*** Acha que Emília Correa deve disputar o Senado, mas se houver melhores condições ela vai à deputada federal.

Iminente derrota

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que diante da iminente derrota nas urnas, Bolsonaro segue com o plano de por em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, “que foram usadas nas eleições dele e seus familiares diversas vezes”.

*** – Precisamos seguir alertas na defesa da democracia. Pare de mentir e vai trabalhar Bolsonaro! – sugere Rogério.

Giro pelas redes sociais

Rafael Costa Mota (no Instagran) – “Se você fica neutro em uma situação de injustiça você escolhe o lado do opressor”. Desmond Tutu.

FUP Brasil – “Sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas vamos abrasileirar o preço da gasolina”, afirmou Lula em entrevista à Rádio Progresso FM.

Lula apela – Não vou ser eu sozinho que vou consertar o país. Vou precisar do povo, de gente que gosta de mim e de quem não gosta de mim.

Max Augusto – Em 2013 o barril do petróleo chegou a valer U$ 113, mas a gasolina custava menos de R$ 3. Hoje o barril está em U$ 86 e a gasolina custa R$ 6,50.

Agência Brasil – Câmara aprova projeto que atualiza Código Penal Militar. O texto segue para análise do Senado.

Diz Luiz – Um crime atrás do outro e as instituições acovardadas, num sono profundo. Qual sonífero colocaram na água destas ‘autoridades’?

O Antagonista – Banco Credit Suisse divulgou relatório sobre disputa presidencial e fez projeções envolvendo um eventual terceiro mandato de Lula.

Francisco Castro – Silas Malafaia diz que Lula, Ciro e Moro são zé-ninguém e vão quebrar a cara com votos evangélicos.