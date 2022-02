Deputado Laércio Oliveira visita o comércio de itabaiana

O deputado federal Laércio Oliveira realizou na manhã desta sexta-feira, 18, uma visita ao Centro Comercial de Itabaiana, cumprimentando comerciantes e reforçando o convite para a inauguração do Sesc Itabaiana, que acontecerá às 18 horas. Laércio também esteve com o prefeito Adailton Souza, que estava acompanhado do ex-prefeito Valmir de Francisquinho.

A estrutura do Sesc tem piscinas adulto e infantil, academia para musculação, pilates e dança, além de biblioteca, brinquedoteca, restaurante, lanchonete, quadra poliesportiva, campo de areia, salas multiuso e de jogos e um auditório para aproximadamente 250 lugares. A obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 17 milhões.

Fonte e foto assessoria