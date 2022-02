Deputado Luciano Bispo recebe alta da UTI Semi-intensiva

A assessoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, informou que recebeu nesta quinta (17) alta da UTI semi-intensiva e encontra-se no apartamento do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

O médico Dr. Eduardo Vellutini acompanha a recuperação de Luciano. De acordo com os últimos exames médicos, a exemplo da tomografia o resultado da recuperação é melhor que o esperado.

Luciano Bispo iniciou sessões de fisioterapia e deve, em breve, ter alta médica na próxima segunda.

Assim que receber liberação da equipe médica o parlamentar irá para um hotel em São Paulo, onde permanecerá até o final de semana.