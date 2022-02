Derrubada do Veto de Edvaldo acende esperança por valorização e respeito ao servidor

Conquista é fruto da luta vitoriosa do Sindipema e Sacema

Uma manhã histórica para professores e agentes de saúde e combate a endemias de Aracaju. Nessa quinta-feira, dia 17/2, ambas categorias conquistaram o apoio dos vereadores de Aracaju que derrubaram o veto do Prefeito Edvaldo Nogueira referentes à previsão orçamentária do PPA (Plano Plurianual 2022-2025). O objetivo da luta é assegurar recursos para a atualização na Carreira do Piso do Magistério e do Piso dos Agentes de Saúde e Combate a Endemias.

Até a conquista desta vitória, ambas categorias construíram uma mobilização animada com vários dias de protestos na porta da Câmara Municipal de Aracaju, ao som de tambores do Batuque Quilombola, Marcha de Frevo Carnavalesco e Forró.

Durante o protesto, a vice-presidenta do SINDIPEMA, Sandra Beiju, entregou uma maçã para todos os vereadores de Aracaju. Este Ato simbólico foi transmitido nas redes sociais do sindicato. “Essa maçã simboliza a esperança dos professores na nossa luta”.

A professora Sandra destacou que a educação pública tem fontes próprias de financiamento e, portanto, não cabe ao prefeito negar o direito conquistado, pois o repasse e investimento no salário dos professores, nas escolas e estrutura para educação é obrigatório. “Os gestores públicos devem aplicar os recursos de acordo com as leis previstas”, cobrou Sandra.

Professora há 19 anos, com 16 anos atuando na Educação Infantil, Sandra denunciou que não tem creche no bairro Soledade, no Lamarão, no Santos Dumont, no São Conrado, entre outros bairros. “A gente pode dizer, diante de toda a população, que o Brasil já conquistou na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, aprovada em 1996, que creche e escola são direitos sagrados das crianças e das famílias”.

Presidente da CUT Sergipe e professor de Geografia, Roberto Silva ressaltou a importância desta luta. “Essa conquista é fruto da luta do SINDIPEMA e do SACEMA que fizeram valer a derrubada do veto. A gente espera que a partir dessa derrubada, o prefeito Edvaldo Nogueira possa assegurar o piso salarial dos professores e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. É um direito que nos cabe. A Câmara deu um recado direto ao prefeito de que é preciso respeitar os servidores do município de Aracaju. Chega de desvalorização. Chega de desrespeito aos servidores”, afirmou Roberto Silva.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso