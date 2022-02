Dia D da Família: Aracaju intensificará a vacinação contra a covid neste sábado, dia 19

Em mais uma ação estratégica para ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19, neste sábado, 19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá o Dia D da Família. Em 11 pontos de vacinação espalhados pela cidade, crianças, adolescentes e adultos poderão receber a primeira e segunda doses ou a dose de reforço se já estiver no prazo e dentro dos critérios. O serviço funcionará das 8h às 16h.

Até o momento, já foram vacinados com a primeira dose 556.810 aracajuanos, e mesmo Aracaju sendo a primeira capital do Nordeste em vacinação de crianças de 5 a 11 anos, é preciso avançar, pois a vacina é uma das medidas mais eficazes de controle da pandemia. Até o momento, são 31.204 crianças vacinadas com a dose 1, o que representa 50,25% do público dessa faixa etária.

“Estaremos ofertando todos os imunizantes necessários para vacinar qualquer pessoa que esteja com sua vacinação pendente e ainda não tenha recebido sua primeira dose. É o dia ideal para pais e filhos garantirem sua imunização, completarem o esquema vacinal ou ainda iniciá-lo, como é o caso de muitas crianças. A ação também contemplará aquelas pessoas que durante a semana trabalham e não conseguem se dirigir a um dos nossos pontos, as quais terão, neste sábado, a chance de receber sua dose”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Faltam se vacinar

De acordo com levantamento feito pelo Programa Municipal de Imunização de Aracaju, do público geral vacinável, 67.897 ainda faltam receber a primeira dose, outras 134.903 pessoas estão com a segunda dose pendente e 190.403 faltam receber a reforço. Somando, são 393.203 pessoas irregulares, de alguma forma, no esquema de vacinação contra a covid-19.

Os bairros Santa Maria, Santos Dumont e Centro são os locais com maior índice de crianças e adolescentes não vacinados, e adolescentes com segunda dose atrasada. No Santa Maria são 3.661 crianças e 957 adolescentes sem vacinar e 1.055 adolescentes sem segunda dose.

No bairro Santos Dumont, são 2.890 crianças e 837 adolescentes sem vacinar e outros 649 adolescentes sem a segunda dose. E no Centro são 1.947 crianças e 857 adolescentes sem vacinar, e ainda outros 755 adolescentes sem a segunda dose.

Pontos no Dia D

Funcionarão como pontos de vacinação, das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Shopping Riomar (Coroa do Meio), Shopping Jardins (Jardins), EMEI José Carlos Teixeira (Mosqueiro). Nesse mesmo horário, também estarão abertas as UBSs: Augusto Franco (Farolândia), Manoel de Souza (Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Carlos Fernandes (Lamarão), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Celso Daniel (Santa Maria).

Quem pode se vacinar

Para a primeira dose estão aptas as crianças de 5 a 11 anos (com e sem comorbidades), adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e a população em geral a partir dos 18 anos.

Os intervalos para a segunda dose das crianças com idade entre 5 e 11 anos são: Pfizer (56 dias após a primeira dose) e CoronaVac (28 dias após a primeira dose). Já as pessoas de 12 a 17 anos que recebem a primeira dose de Pfizer, esperam 21 dias para a segunda dose; e as que receberam Coronavac recebem a dose dois após 28 dias.

A população com idade a partir dos 18 anos recebe a segunda dose de acordo com o seguinte intervalo após a primeira dose: Pfizer (21 dias), CoronaVac (28 dias) e AstraZeneca (56 dias).

Dose de reforço

A dose de reforço está disponível para a população em geral que completou quatro meses da data da segunda dose. Pessoas imunossuprimidas recebem a segunda dose de reforço se já tiverem completado quatro meses da primeira dose de reforço/dose adicional.

Documentação necessária

Para a população em geral a partir de 12 anos, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação e comprovante de residência de Aracaju.

Na vacinação infantil é necessário apresentar CPF, RG ou Certidão de Nascimento, cartão de vacinação e documento de identificação dos pais ou responsáveis.

Foto: Marcelle Cristinne