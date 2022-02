Em protesto contra prefeita Hilda, professores tomam prédio da prefeitura de Lagarto

Diversos professores ligados ao SINTESE tomaram a prefeitura de Lagarto em forma de protesto nesta quinta-feira, 17, cobrando o pagamento do reajuste salarial de 33,24%, negado pela prefeita Hilda Ribeiro, esposa do deputado federal Gustinho Ribeiro, vice-líder do presidente Bolsonaro.

Segundo o SINTESE, a categoria recebeu uma proposta de reajuste de 19%, muito abaixo do que é de direito da classe. Ainda de acordo com o sindicato, a gestão municipal alega dificuldades financeiras, mas os dirigentes sindicais e a comissão de negociação provaram que não há qualquer obstáculo financeiro para o cumprimento da Lei 11.738/2008, que estabelece o reajuste.

O professores garantem que os repasses do FUNDEB para o município de Lagarto, de 01 a 16 de fevereiro de 2022, totalizam R$ 6.854.016,26. Este valor já é praticamente o mesmo valor recebido em todo mês de fevereiro de 2021. E ainda haverá de 2 a 3 repasses até o fim de fevereiro.

Diante do que eles consideram má vontade da gestora de Lagarto, não restou outra alternativa aos professores senão realizar a manifestação de dentro do prédio da prefeitura, ao lado do gabinete da prefeita, e chamar atenção da imprensa e da população para o fato.

Foto divulgação

da assessoria