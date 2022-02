Flash Político: Valmir diz que é candidato de oposição, enquanto os outros são de Governo

Por Diógenes Brayner

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), disse ontem que está saindo para conversar com aliados e conquista novos, mas sem fazer alarde: “estou saindo calado”, brincou, acrescentando que os possíveis candidatos ao Governo estão todos silenciosos.

E citou: “veja, nada de Fábio Mitidieri (PSS), você não vê mais nada de Edvaldo Nogueira (PDT), Não vê o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e o próprio senador Rogério Carvalho (PP) silenciou um pouco”. E acrescentou: “então essa é a hora das conjecturas silenciosas”.

Valmir de Francisquinho disse que “esta semana teve uma conversa com o ex-deputado estadual Marcos Franco (MDB), da Nortista. Então as conversas são assim agora. Por sinal estão se espalhando e incomodando os adversários”.

Na visão de Valmir de Francisquinho a sua candidatura a governador do Estado “cresceu mais do que todo mundo. Há uma espontaneidade do eleitor pela preferência da minha candidatura. Isso é fato, é nítido”.

– Enquanto os outros são candidatos do Governo, de uma estrutura, como Rogério Carvalho, Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira e o próprio Laércio. Mas Valmir não é das entranhas do Governo, a gente faz oposição ao Governo”.