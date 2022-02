Governo amplia serviços e passa a ofertar cirurgias vasculares no Hospital da Polícia Militar do estado de Sergipe

Ação vai contribuir para reduzir demanda crescente e reprimida de cirurgias vasculares

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, ampliou o serviço de cirurgia vascular e realiza, desde o início de fevereiro, intervenções cirúrgicas no Hospital da Polícia Militar (HPM), como desbridamento e amputação. A unidade que está vinculada administrativamente ao Huse, sendo gerenciada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O médico e superintendente do Hospital de Urgências Governador João Alves Filho (Huse), Walter Pinheiro, destaca que a cirurgia vascular nos últimos anos tem se tornado uma grande preocupação devido à crescente demanda por serviços de saúde e procedimentos nessa especialidade, além das cirurgias realizadas no Huse, a saúde do Estado conta com o Centro Cirúrgico do Hospital da Polícia Militar em pleno funcionamento. E para o início das primeiras cirurgias vasculares no HPM, foi necessário um planejamento antecipado da SES, como ajustes na estrutura e os impactos positivos que geram melhor fluxo de pacientes.

“Com a reforma no centro cirúrgico, a chegada de alguns equipamentos e profissionais encontramos as melhores soluções para os pacientes de cirurgia vascular, aqui no estado. Acreditamos que esse trabalho no HPM vai contribuir para reduzir essa demanda crescente e reprimida de cirurgias vasculares, vai ter um grande impacto positivo no processo de tratamento desses pacientes. Estamos ofertando um serviço de muita qualidade e humanização, o centro cirúrgico é moderno e equipado, além de 18 leitos de enfermaria. A gente tem um caminho longo pela frente, mas esse passo inicial é fundamental. Então, montou-se uma equipe multidisciplinar, formada por cirurgiões vasculares, anestesiologistas, profissionais da enfermagem e instrumentadores cirúrgicos”, disse.

A paciente Gedalva Félix da Silva, 68 anos, reside no município de Monte Alegre. Há um ano vem sofrendo e se queixando com dores e com dificuldades para dormir, mas agora poderá seguir a sua vida com mais qualidade e no seio familiar, pois, ela passou por um desbridamento cirúgico na manhã desta quinta-feira, 17. “Estou muito feliz, aqui muito bem tratada e me sinto em casa, eles me tratam com muito amor e atenção, estou feliz, pois agora vou me livrar das dores, graças a Deus”, disse a paciente.

A superintendente Executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, falou da importância da reestruturação e ativação do centro cirúrgico do HPM para as cirurgias vasculares simples. “As cirurgias como Desbridamento e Amputação, trazem um resultado fantástico na qualidade da assistência do paciente vascular, giro dos leitos e fluidez no fluxo vascular entre Huse, HPM e Hospital de Cirurgia. O plano faz parte das estratégias discutidas diariamente entre a gestão e assistência, objetivando sempre a qualidade e humanização do atendimento ao paciente. Vamos continuar na busca constante pela excelência dos serviços ofertados pelos SUS na rede hospitalar estadual”, afirmou Adriana.

O médico-cirurgião vascular e referência técnica, Igor Pereira, lidera uma equipe composta por 5 cirurgiões. “O fluxo a partir de hoje, é para desafogar os pacientes do Huse, estamos transferindo esses pacientes para cá. A maioria desses pacientes são pé diabéticos infectados ou com doenças arteriais em estágios mais avançados, o fluxo aqui vai ser de segunda a sexta, com cinco cirurgias realizadas diariamente, a maioria desses procedimentos são as amputações. A estrutura do centro cirúrgico está ótima, tudo funcionando, tudo novo”, disse.

A Secretaria de Estado da Saúde, através do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho/ Hospital da Polícia Militar, e do seu prestador Hospital Cirurgia, vêem discutindo o melhor fluxo para aprimorar os processos e atendimentos aos pacientes vasculares do Estado, sendo o próximo passo uma reunião com o município de Aracaju que dispõe do Ambulatorio de feridas no CEMAR Siqueira Campos.

Foto: Flávia Pacheco

e reprimida de cirurgias vasculares

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, ampliou o serviço de cirurgia vascular e realiza, desde o início de fevereiro, intervenções cirúrgicas no Hospital da Polícia Militar (HPM), como desbridamento e amputação. A unidade que está vinculada administrativamente ao Huse, sendo gerenciada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O médico e superintendente do Hospital de Urgências Governador João Alves Filho (Huse), Walter Pinheiro, destaca que a cirurgia vascular nos últimos anos tem se tornado uma grande preocupação devido à crescente demanda por serviços de saúde e procedimentos nessa especialidade, além das cirurgias realizadas no Huse, a saúde do Estado conta com o Centro Cirúrgico do Hospital da Polícia Militar em pleno funcionamento. E para o início das primeiras cirurgias vasculares no HPM, foi necessário um planejamento antecipado da SES, como ajustes na estrutura e os impactos positivos que geram melhor fluxo de pacientes.

“Com a reforma no centro cirúrgico, a chegada de alguns equipamentos e profissionais encontramos as melhores soluções para os pacientes de cirurgia vascular, aqui no estado. Acreditamos que esse trabalho no HPM vai contribuir para reduzir essa demanda crescente e reprimida de cirurgias vasculares, vai ter um grande impacto positivo no processo de tratamento desses pacientes. Estamos ofertando um serviço de muita qualidade e humanização, o centro cirúrgico é moderno e equipado, além de 18 leitos de enfermaria. A gente tem um caminho longo pela frente, mas esse passo inicial é fundamental. Então, montou-se uma equipe multidisciplinar, formada por cirurgiões vasculares, anestesiologistas, profissionais da enfermagem e instrumentadores cirúrgicos”, disse.

A paciente Gedalva Félix da Silva, 68 anos, reside no município de Monte Alegre. Há um ano vem sofrendo e se queixando com dores e com dificuldades para dormir, mas agora poderá seguir a sua vida com mais qualidade e no seio familiar, pois, ela passou por um desbridamento cirúgico na manhã desta quinta-feira, 17. “Estou muito feliz, aqui muito bem tratada e me sinto em casa, eles me tratam com muito amor e atenção, estou feliz, pois agora vou me livrar das dores, graças a Deus”, disse a paciente.

A superintendente Executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, falou da importância da reestruturação e ativação do centro cirúrgico do HPM para as cirurgias vasculares simples. “As cirurgias como Desbridamento e Amputação, trazem um resultado fantástico na qualidade da assistência do paciente vascular, giro dos leitos e fluidez no fluxo vascular entre Huse, HPM e Hospital de Cirurgia. O plano faz parte das estratégias discutidas diariamente entre a gestão e assistência, objetivando sempre a qualidade e humanização do atendimento ao paciente. Vamos continuar na busca constante pela excelência dos serviços ofertados pelos SUS na rede hospitalar estadual”, afirmou Adriana.

O médico-cirurgião vascular e referência técnica, Igor Pereira, lidera uma equipe composta por 5 cirurgiões. “O fluxo a partir de hoje, é para desafogar os pacientes do Huse, estamos transferindo esses pacientes para cá. A maioria desses pacientes são pé diabéticos infectados ou com doenças arteriais em estágios mais avançados, o fluxo aqui vai ser de segunda a sexta, com cinco cirurgias realizadas diariamente, a maioria desses procedimentos são as amputações. A estrutura do centro cirúrgico está ótima, tudo funcionando, tudo novo”, disse.

A Secretaria de Estado da Saúde, através do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho/ Hospital da Polícia Militar, e do seu prestador Hospital Cirurgia, vêem discutindo o melhor fluxo para aprimorar os processos e atendimentos aos pacientes vasculares do Estado, sendo o próximo passo uma reunião com o município de Aracaju que dispõe do Ambulatorio de feridas no CEMAR Siqueira Campos.

Foto: Flávia Pacheco