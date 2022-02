Gracinha garante apoio ao incentivo do aleitamento materno

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a amamentação é um dos investimentos mais eficazes que um país pode fazer para garantir uma população mais inteligente e saudável. A amamentação é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes vantagens para ambos. O leite materno dado ao bebê após o parto faz o útero voltar ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna e reduzindo o risco de câncer de mama e ovários.

Para a criança, também há ganhos. Protege contra doenças, previne a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, além de ser um alimento completo, dispensando água ou outras comidas até os seis primeiros meses de vida do bebê.

Tendo o aleitamento materno como a principal pauta de uma reunião ocorrida hoje (18) com a Dra Débora Leite, pediatra, neonatologista e consultora internacional em aleitamento materno (IBCLC), a deputada estadual Gracinha Garcez ouviu o relato da especialista que reforçou a importância desse alimento para os primeiros meses de vida do bebê. “Fiquei impressionada em relação à quantidade de benefícios que o leite materno traz para o recém-nascido, protegendo-o de várias doenças e tornando-o uma criança saudável e inteligente”, disse a parlamentar.

O objetivo dessa visita foi o de conhecer também uma minuta de um Projeto de Lei para incentivar as maternidades públicas de Sergipe a alcançarem o título de “Amigo da Criança”, que são referência em qualidade e humanização do atendimento durante todas as etapas da gestação, parto e nascimento e período neonatal precoce.

“Coloquei o nosso mandato à disposição dessa iniciativa, sendo que nossa assessoria jurídica irá analisar a minuta do Projeto de Lei para que possamos discutir, inicialmente, na Comissão de Saúde da Assembleia para, posteriormente, ser apresentado para votação. Seremos uma grande incentivadora dessa causa com o objetivo de estimular o aleitamento materno em todo o estado”, garantiu Gracinha.

