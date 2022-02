Inconformado com o fim do relacionamento, Rainha da Vaquejada é baleada e homem morre

O fim de um relacionamento terminou em uma tentativa de feminicidio em Nossa Senhora da Glória.

As informações são de que o ex-namorado tentou matar a blogueira Geovanna Avaristo dos Santos, conhecida como a “Rainha da Vaquejada”. Após alvejar a moça, o rapaz atirou no próprio corpo e morreu quando estava sendo socorrido por uma unidade do SAMU.

Geovana Avaristo é famosa nas redes sociais, tendo mais de 60 mil seguidores. Recentemente, ela ganhou o título de “Rainha da Vaquejada” em um concurso realizado na região do semiárido sergipano.

A tentativa de feminicidio seguida de suicídio ocorreram, na noite desta quinta-feira (17), em Nossa Senhora da Glória. A Polícia recolheu no local do crime um revolver calibre 32 com as seis munições deflagradas, além de uma cartela com 10 outras munições intactas. As primeiras investigações revelam que ele não aceitava o rompimento do namoro com a “Rainha da Vaquejada” .

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência num apartamento localizado no centro de Glória. Lá chegando, verificaram que ele estava impedindo que Goevanna saísse do imóvel. Os policias pediram para ambos descerem, mas não foram atendidos. Em seguida, ouviram os disparos e resolveram invadir o apartamento.

Na sala, a moça estava baleada mas consciente, enquanto o rapaz não falava e já respirava com dificuldade. Socorrido pelo SAMU, ele morreu antes de chegar ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Geovanna está hospitalizada.

Com informações e foto do site Portal Pingou Notícias