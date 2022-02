Joaquim da Janelinha visita Unidade de Saúde do conjunto Augusto Franco

O vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS) iniciou a sexta-feira fazendo uma visita à Unidade Básica de Saúde do conjunto Augusto Franco. Na ocasião, o parlamentar conversou com alguns agentes de saúde; com a gerente da unidade, dona Flávia, que, segundo ele, o recebeu muito bem.

“Visitamos alguns médicos e população em geral, observando de fato todas as instalações.

Vamos buscar agora a secretária de saúde Waneska Barbosa, o prefeito Edvaldo Nogueira, e os deputados federais, para quem sabe, trazer emendas para que possamos ampliar nossa unidade”, pontuou Joaquim que ainda completou.

“Esse é o nosso papel de fiscalizar, de cobrar melhorias, que já contém um atendimento super humanizado. Estão todos desde já de parabéns!”, concluiu.

Foto assessoria

Por Monique Costa