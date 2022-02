Ministério Público e TRE/SE mantém mandato do prefeito de Salgado, Givanildo Costa

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, conseguiu uma vitória na Justiça Eleitoral. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) absolveram o gestor em um processo em que era acusado de abuso de poder durante a campanha eleitoral nas eleições de 2020.

O MP, em parecer, rejeitou a acusação na primeira e na segunda instâncias e o TRE manteve, portanto, a continuidade dos mandatos do prefeito Givanildo Costa e do seu vice Miúdo do Tombo. O Ministério Público disse que não havia provas de abuso de poder opinando por manter o mandato do gestor.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também foi favorável ao prefeito e por unanimidade julgou por sua continuidade no comando da Prefeitura. Com a vitória, Salgado vai, então, continuar sob o comando do prefeito Givanildo Costa e do vice-prefeito Miúdo do Tombo e atravessando conquistas fundamentais para o seu desenvolvimento.