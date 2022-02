Morre o padre Geovani, vigário da Catedral de Aracaju após complicações do diabetes

Morreu em Aracaju o padre Geovani Bomfim Oliveira, vigário da Catedral Metropolitana. Segundo comunicado da Cúria, o religioso havia recebido alta hospitalar, ontem (17), após 16 dias de internação para tratamento de diabetes e problemas cardiovasculares. Na madrugada desta sexta-feira (18), o clérigo se queixou de mal-estar, foi levado às pressas para o Hospital São Lucas, mas veio a óbito antes receber atendimento médico.

Natural de Itabaianinha, município na região Centro Sul de Sergipe, o padre Geovani, de 54 anos, vinha cumprindo suas atribuições de vigário da Catedral com algumas limitações, por causa dos problemas de saúde. Em dezembro deste ano ele completaria 20 anos de Ordenação Sacerdotal.

O corpo ainda se encontra no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e, após autorização de familiares, será trasladado para o espaço provisório da catedral metropolitana (rua Propriá, 222, Centro de Aracaju), local do velório. A missa de corpo presente ocorrerá no período da tarde, com transmissão pela Rede Cultura de Comunicação. Clique aqui para acompanhar a celebração. O sepultamento deve ocorrer amanhã (19), em Itabaianinha.

Em nome do Clero Arquidiocesano, o arcebispo metropolitano, dom João José Costa, manifestou condolências aos familiares do padre Geovani. “Damos graças a Deus pela vida deste sacerdote zeloso, pelo seu testemunho de fé, de desprendimento, de amor à Igreja e de dedicação ao povo de Deus. Confiamos ao Senhor o padre Geovani Bomfim, para que viva a alegria eterna, participando da nova vida em Cristo Ressuscitado”, disse dom João.

Fonte e foto: Cúria Metropolitana