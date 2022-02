Prefeito Edvaldo entrega infraestrutura dos loteamentos em Aracaju

“Tenho a felicidade de entregar mais uma obra que modificou o bairro Soledade e que trouxe dignidade para quem mora aqui”. A afirmação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira ao inaugurar, nesta quinta-feira, 17, a infraestrutura completa dos loteamentos Isabel Martins, Guarujá e Santa Catarina, zona Norte da capital. Fruto de um investimento de quase R$ 6 milhões, as intervenções urbanísticas mudaram a face da localidade, que passou a ter saneamento básico, pavimentação e iluminação de led, transformando a vida das 557 famílias que residem nas comunidades.

“Esta é mais uma obra que me enche de alegria. Essa região viveu anos de completo abandono, e, hoje, ganha uma nova realidade, com dignidade, qualidade de vida e melhorias para as pessoas. Me comprometi em realizar estas obras da zona Norte e, ao entregá-las, reforço o meu compromisso com a população que mais precisa. Foi para isso que entrei na política e é para isso que trabalho, todos os dias”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o gestor da capital lembrou, ainda, todas as intervenções que foram realizadas na zona Norte de Aracaju, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. “Entregamos o Moema Mary, Jardim Bahia I e II, a avenida Euclides Figueiredo, entregaremos o Rosa do Sol, e, com isso, deixaremos, praticamente, toda a zona Norte com drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário e iluminação de led. Então, é uma alegria para mim, como prefeito, transformar a vida de pessoas que sofreram tanto”, salientou.

“Nova vida”

A dona de casa Werlania Alves, que reside há 13 anos na localidade, expressou sua emoção pela nova realidade vivida. “Era uma vida muito sofrida, não passava carro, nada. Quando chovia, ficávamos, praticamente, ilhados. Chegamos a andar de canoa na Euclides Figueiredo. Hoje, só temos a agradecer. Além da obra aqui dos loteamentos, ainda foi feita a obra da avenida. Ou seja, é uma nova vida”, frisou.

Ao relembrar o sofrimento vivido, desde que se mudou para o loteamento, há 13 anos, a dona de casa Nicelia da Silva também comemorou as mudanças. “Hoje, podemos dizer que vivemos no paraíso. Até a pé, tínhamos dificuldade para sair de casa, imagina, então, para tirar um carro. Houve uma época em que os próprios moradores se juntaram para pagar uma máquina para remover a lama. Era terrível. Mas hoje, com a obra concluída, vivemos uma nova vida. Até reformando a casa estamos”, disse.

Urbanização completa

A obra de infraestrutura dos loteamentos contemplou 21 ruas e incluiu a implantação das redes de drenagem e esgotamento sanitário, além da pavimentação asfáltica e em paralelepípedo das vias. Também foram construídas calçadas com acessibilidade e rampas de acesso. O projeto incluiu, ainda, a instalação de uma nova iluminação para as localidades, com lâmpadas de tecnologia de led. As ruas também contam com sinalização vertical e horizontal.

“Mais uma área da zona Norte que tinha essa deficiência, do ponto de vista estrutural, e recebeu toda infraestrutura. Realizamos uma obra completa, com saneamento, drenagem, e pavimentação. Essa é uma região que tem uma característica peculiar, ela tem muitos minadouros, o que interferiu um pouco o andamento da obra, mas com muito trabalho e dedicação, conseguimos concluir e hoje estamos entregando aos moradores”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA