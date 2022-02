Prefeitura entrega máscaras em mercados municipais para reforçar prevenção à covid

Para reforçar os cuidados preventivos ao contágio pelo coronavírus em espaços públicos, a Prefeitura de Aracaju realizou, nesta sexta-feira, 18, mais uma ação de conscientização nos mercados municipais Maria Virgínia Leite Franco, na região central da cidade, e no Vereador Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco.

Como parte deste trabalho, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), órgão responsável pela administração desses espaços de comercialização, distribuiu máscaras entre os permissionários e frequentadores desses locais, como explica o presidente Luiz Roberto Dantas.

“Aliado a isso, os fiscais da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento orientaram sobre a importância do uso correto do item para que os critérios preventivos sejam cumpridos, conforme estabelece os decretos dos governos estadual e municipal”, destaca.

De acordo com Luiz Roberto, a ação acontece mediante resistência de alguns comerciantes em não fazer o uso da máscara. “Além disso, muitas denúncias foram encaminhadas à Ouvidoria da empresa sobre o descumprimento da referida medida”, ressalta o presidente da Emsurb.

Valter de Menezes, vendedor de farinha há 23 anos no mercado central de Aracaju, avaliou de maneira positiva a iniciativa. Na oportunidade, ele afirmou já ter incorporado à sua rotina o uso da máscara.

“A administração municipal está de parabéns por esta ação. Eu particularmente procuro não tirar a minha máscara por nada. Mesmo estando com as três doses da vacina em dia, não me descuido, pois a pandemia ainda existe”, afirmou.

Permissionário do Mercado Virgínia Franco, Vanildo Gomes reconhece “o trabalho intenso que a Prefeitura tem feito nos mercados” para manter os cuidados contra a covid. “Além das medidas preventivas disponibilizadas, a Emsurb está diariamente orientando e alertando, quem visita e trabalha aqui, para a utilização correta do item de proteção”, afirma.

“As vezes, a gente acaba relaxando e se descuidando. Mas, temos que dar bom exemplo e ter mais responsabilidade para o uso correto deste item”, disse João Neri, comerciante de banana no mercado setorial, Milton Santos.

A medida também teve a aprovação entre os consumidores, a exemplo da corretora de imóveis Nandalli Fraga. “Essa ação é necessária, pois a pandemia ainda não acabou. As pessoas precisam também fazer a sua parte, mantendo os cuidados necessários, seja em casa ou nos locais públicos”, diz.

“Frequento o mercado todas as sextas-feiras e percebo ainda uma resistência das pessoas quando abordadas sobre o uso adequado da máscara. Por isso, essa iniciativa de conscientização é de extrema importância e tem o meu reconhecimento”, destaca o aposentado Luiz Eduardo.

Foto: Felipe Gooeuttenauer