PT emite nota desmentindo boatos e confirmando candidatura de Rogério Carvalho ao Governo

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nota interna, nesta sexta-feira (18), assinada pelo presidente regional, deputado federal João Daniel, reafirmando a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho ao Governo de Sergipe.

Segundo o deputado federal João Daniel, “há uma onda de boatos sobre a não candidatura de Rogério Carvalho, “mas o senador está na luta para governar Sergipe”.

Nota na íntegra – Sobre rumores de alianças e possibilidade de não candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do estado, gostaria de informar que hoje (ontem), às 13 horas, conversei longamente com a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que nos informou que nunca foi discutida nenhuma possibilidade, até hoje, da não candidatura de Rogério ao governo de Sergipe”.

E continua: “Portanto, companheirada, todos esses comentários de não candidatura do PT ao governo não passam de comentários infundados. Reitero também nosso compromisso e confiança na presidenta Gleisi sobre toda discussão que nosso partido está realizando. Estamos dialogando, informado e participando do debate”. Assina o deputado federal João Daniel, presidente regional do PT em Sergipe.

Plataforma – No final da tarde desta sexta-feira (18) o Partido dos trabalhadores laçou a plataforma do “Sergipe de Todos” (plataforma de governo com participação popular), no salão de festas do Iate Clube de Aracaju.

Durante o evento, realizado pelo pré-candidato ao Governo, Rogério Carvalho, ele deixou claro: “Estou ao lado de Lula para fazer do nosso projeto um instrumento de transformação na vida dos sergipanos. Precisamos reviver os tempos do PT”.