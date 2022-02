Movimento Polícia Unida realizam coletiva sobre supostas ameaças de morte contra Belivaldo

Ofício será protocolado junto à SSP/SE para garantir a apuração do ilícito; policiais civis, militares e bombeiros militares se solidarizam

Na manhã desta sexta-feira (18), representantes do Movimento Polícia Unida estiveram presentes na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) para uma coletiva.

No encontro, os líderes esclareceram que nada têm a ver com as supostas ameaças de morte perpetradas contra o Governador do Estado, Belivaldo Chagas. O suposto crime foi divulgado pelo radialista Gilmar Carvalho e desmentido no dia seguinte.

Na oportunidade, o presidente do Sinpol/SE, Adriano Bandeira, reafirmou o compromisso de todos os profissionais da segurança pública, principalmente daqueles que compõem o Movimento Polícia Unida, com a salvaguarda do bem mais precioso, que é a vida.

“Quando fazemos o nosso juramento, prometemos servir e proteger com a nossa própria vida, se preciso for. Antes de policiais, somos cidadãos de bem e não compactuamos com essas ameaças. Nos solidarizamos com o cidadão Belivaldo Chagas e com toda a sua família e esperamos que todas as providências cabíveis sejam tomadas”, afirmou Adriano Bandeira.

O presidente da Associação de Delegados de Polícia do Estado de Sergipe(Adepol/SE), Isaque Cangussu, reiterou que o Movimento Polícia Unida é pacífico e ordeiro. “Se essa pessoa for do Movimento, não há dúvidas que deliberaríamos pela expulsão sumária. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento e não o faremos”, completou.

Adriano Bandeira completou ainda, dizendo que seria oficiado um documento junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) para assegurar o apoio do Movimento Polícia Unida e a devida apuração do ilícito.

Na oportunidade, estiveram presentes ainda a tenente da Polícia Militar Elisângela,

presidente da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep); sargento Marcos Moraes (Nego Lau), presidente da Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp/SE); sargento Robson, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (ACS-SE); Flávia Félix e Adelmo Pelágio, Vice-Presidente Secretária Geral e Vice-Presidente da Adepol/SE, respectivamente.

Movimento Polícia Unida

O Movimento Polícia Unida é composto por nove entidades sindicais que abrangem policiais civis, policiais militares e bombeiros militares; primeira união dessa natureza no Brasil. Há mais de um ano e meio, as categorias buscam diálogo com o Governador, Belivaldo Chagas, na luta para assegurar seus direitos.

“Quando nos manifestamos, nós pedimos desculpas aos cidadãos, que são os verdadeiros cliente do nosso serviço, mas sempre recebemos apoio, palmas pelo nosso movimento pacífico e ordeiro”, disse o presidente do Sinpol/SE, Adriano Bandeira.

As nove entidades sindicais e representativas que compõem o Movimento são: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE); Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE); Associação Militar Única; Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Sergipe (Aspra); Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise); Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep); Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese); Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp/SE); e Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (ACS-SE).

Fonte e foto Sinpel