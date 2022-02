Sábado:Dia D da Família para vacinação contra covid nos shoppings

No dia 19 de fevereiro, das 8h às 16h, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju aplicará o imunizante em adultos e crianças a partir de 5 anos

No próximo sábado, 19 de fevereiro, os shoppings Jardins e RioMar acolhem a campanha ‘Dia D da Família’, promovida pela Prefeitura de Aracaju. O objetivo é vacinar adultos e crianças a partir de 5 anos que ainda não tenham recebido o imunizante contra a covid-19 ou estejam com alguma dose atrasada, garantindo o acesso à primeira, segunda ou dose de reforço a toda a população vacinável.

Os pontos de vacinação funcionarão das 8h às 16h, na Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins e no segundo piso do RioMar Aracaju, ao lado da C&A. Para incentivar a vacinação, a garotada imunizada ganhará uma casquinha de sorvete do Bob´s e outros mimos.

Documentação

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência de Aracaju, documento com foto, cartão SUS e cartão de vacinação (se tiver). Para crianças, é preciso apresentar documento de identificação (RG ou certidão de Nascimento), cartão de vacinação, além da documentação do pai, mãe ou responsável.

Ao todo, a Prefeitura disponibilizará 11 pontos de vacinação em diferentes pontos de Aracaju. Mais informações estão disponíveis no site www.aracaju.se.gov.br.

Dia D da Família

O que? Ação promovida pela Prefeitura de Aracaju para aplicação de imunizante contra a covid-19 na população vacinável, garantindo o acesso à primeira, segunda ou dose de reforço.

Ponto de Vacinação no Shopping Jardins? Praça de Alimentação Arcos – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins.

Ponto de Vacinação no RioMar Aracaju? Ao lado da C&A RioMar, segundo piso do shopping – Av. Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio.

Quando? Sábado, 19 de fevereiro, das 8h às 16h.

Público? Adultos e crianças a partir de 5 anos, com ou sem comorbidade.

Mais informações? www.aracaju.se.gov.br.

Fonte assessoria

Foto: Divulgação.