Saiba como usar o aplicativo para solicitar reparos na iluminação

A solução de problemas com a iluminação pública em Aracaju agora está na palma da mão. Ao identificar uma lâmpada queimada, por exemplo, o aracajuano pode abrir um chamado no aplicativo Conecta Aracaju, indicar qual o poste com problema e aguardar o envio da equipe de manutenção.

Para utilizar essa facilidade, basta baixar o Conecta Aracaju na PlayStore do Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.aracajuiluminada). No primeiro acesso, o usuário precisará fazer um breve cadastro, informando CPF, e-mail e telefone celular. Para finalizar a operação, é necessário informar o código enviado para o e-mail.

Após concluir o cadastro, o usuário será direcionado para o aplicativo, que tem uma funcionalidade muito intuitiva. O endereço é identificado pelo GPS do celular, então basta indicar se a localização está correta e confirmar o bairro.

A partir dessas informações, o aplicativo identifica a localidade no mapa e mostra para o usuário os ícones dos postes da rua. Basta indicar qual necessita de reparo e indicar o problema, que pode ser lâmpada apagada, lâmpada acesa durante o dia, luminária quebrada, lâmpada acendendo e apagando, luminária virada, falta de luminária, poste danificado por colisão, braço da luminária quebrada ou riscos de acidente.

Feito esse rápido procedimento, é só confirmar o envio da solicitação e está aberto o chamado. A depender da complexidade, o reparo será feito em 24h, 48h ou 72h.

Mais canais

Além do aplicativo, a Prefeitura de Aracaju mantém outros canais para informar eventuais problemas com a iluminação pública, como o portal Conecta Aracaju Cidade Iluminada (https://conectailuminaaracaju.cidadeiluminada.com.br/#/), que tem o mesmo procedimento do aplicativo, só que sem necessidade de fazer o download, podendo ser acessado pelo computador.

Estão em funcionamento, também, o central de atendimento, através do 0800 002 1743, disponível 24 horas, todos os dias da semana, e o ponto fixo de atendimento, localizado na sede da Conecta, na avenida Augusto Franco, 2500, bairro Ponto Novo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Essas melhorias que foram implementadas são resultado da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública entre a Prefeitura de Aracaju e o Conecta Aracaju/SA, contratado para gerenciar a modernização do parque de iluminação pública da capital. Até o momento, a substituição das lâmpadas tradicionais por LED já foi iniciada em 75% dos bairros da capital.

O objetivo, com esses canais, explica o secretário da Infraestrutura de Aracaju, Sérgio Ferrari, é facilitar e incentivar a participação popular na resolução de problemas relacionados à iluminação pública. “Antes, só tínhamos o 0800, agora é possível fazer isso de forma muito prática, através do aplicativo no celular ou do portal”, frisa o gestor.

Foto André Moreira