Seduc entrega mais de 1.700 computadores em escolas do estado

Investimentos integram às ações de retomada às aulas presenciais. Mais de R$ 7,5 milhões para a aquisição dos novos equipamentos de informática, somente nesta fase.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), visando melhor atender aos alunos e professores no retorno às aulas, que serão 100% presenciais, iniciará na próxima terça-feira, 22, a distribuição de 1.764 computadores para as unidades de ensino da rede estadual. Os investimentos nesses novos equipamentos de informática são na ordem de R$ 7.572.940,20, e consideram a necessidade de intensificação do uso das tecnologias digitais, a fim de promover mais melhorias para a comunidade escolar. Já foram adquiridos mais de 4.984 computadores em dois lotes, num valor total de investimentos em torno de R$ 21.396.561,20.

Esta é a segunda remessa, já que a primeira foi entregue no final do ano passado, quando 3.220 novos computadores foram distribuídos nas escolas estaduais para atender às demandas dos segmentos pedagógico e administrativo, num valor estimado em R$ 13.823.621,00. Os computadores deste segundo lote já se encontram no Almoxarifado Central da Seduc, que fará a entrega a partir de terça-feira, primeiramente em unidades de ensino pertencentes à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), em um total de 407 equipamentos. A partir daí, gradativamente, a distribuição será feita também nas outras Diretorias Regionais de Educação.

A entrega será proporcional ao número de matrículas por cada regional. À medida que as escolas forem recebendo os computadores, a equipe da Assessoria de Tecnologia e Informática (Astin/Sergipetec) da Seduc fará toda a instalação, configuração, compartilhamento de internet e tudo que for necessário para um bom funcionamento das máquinas. De acordo com o diretor da Astin, Alexandre Veras, a previsão de finalização das entregas de todos os 1.764 computadores é para o mês de abril, com todos os equipamentos já instalados e funcionando nas escolas.

As unidades de ensino receberão os computadores completos, todos da marca Dell, com monitor, CPU, mouse e teclado, para serem instalados nos seus laboratórios de informática e parte administrativa. Alexandre Veras explica, ainda, que há a previsão de mais um terceiro lote de entregas. “Essa quantidade ainda não supre a necessidade total das escolas, e por isso precisamos fazer mais um reforço. Já está em processo de licitação a compra de mais cinco mil novos computadores para que sejam entregues no segundo semestre deste ano, completando o quantitativo necessário para que todas as escolas do Estado tenham computadores novos e atualizados”, disse.

