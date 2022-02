Sem resposta, Deso ignora pedido, e consumidor espera quatro dias por uma religação

O pedido de religação de água feito por um consumidor da Rua Neópolis, está tirando o sono do consumidor de uma residência localizada no Bairro 18 do Forte, em Aracaju.

Há cerca de quatro dias sem água, a Deso informa que há um prazo de 72 horas para que a religação seja feita, porém neste caso, já são quatro dias e não há nenhuma resposta por parte da Deso.

Em contato com a ouvidoria da Deso, não foi possível obter uma resposta, já que a reclamação foi feita através do ZAP da ouvidoria, porém a empresa preferiu ignorar a solicitação e não deu nenhuma resposta.