TSE devolve senhas e Graciela Nienov retoma comando do PTB

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a devolução à Presidente Nacional do PTB, Graciela Nienov, das senhas essenciais à administração do partido.

A ordem, que já está sendo cumprida, restitui os poderes de Graciela, que vem sendo alvo de reiterados ataques do grupo liderado pelo advogado Luiz Gustavo, ligado ao ex-Deputado Roberto Jefferson.

Diante da decisão, Graciela poderá voltar a exercer a presidência e implementar as decisões que julgar necessárias dentro das atribuições do cargo que ocupa desde que foi eleita para comandar o partido na última convenção nacional, realizada há dois meses.

A decisão do TSE foi recebida pelo grupo de Graciela como uma grande vitória na luta por justiça. Isto porque, há duas semanas, ataques do grupo de Luiz Gustavo praticamente imobilizaram a nova administração.

Integrantes do grupo ligado ao advogado impediram o acesso às dependências do partido, fazendo com que Graciela, Presidente do PTB, não pudesse acessar a Sede Nacional, em Brasília. Eles também teriam se apropriado das senhas e até mesmo desativado o WhatsApp do telefone funcional da Presidente.

Na sexta-feira passada, o grupo de Luiz Gustavo promoveu uma reunião virtual, fazendo parecer uma Convenção Nacional, proclamando a destituição de Graciela e a ascenção de Marcus Vinícius, o Neskau, e de Ana Lúcia Novaes, mulher de Roberto Jefferson, como respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do PTB.

“Com a decisão do TSE, Graciela terá, finalmente, liberdade para trabalhar e organizar o partido com vistas às eleições deste ano!”, afirmou o Deputado Rodrigo Valadares (PTB-SE).

Foto assessoria

Por Luiza Passos