Vereador Binho visita UBS Onésimo Pinto em Aracaju

Na manhã desta sexta-feira,17, o vereador Binho (PMN) esteve na UBS Onésimo Pinto, no bairro Jardim Centenário, a convite do amigo Cícero. Na oportunidade conversou com a gerente, Samara Coelho, que se mostrou comprometida em atender as demandas da comunidade e adjacências.

Recentemente a unidade retomou seu atendimento regular, após ser por um período unidade referência para atendimentos de síndromes gripais.

A gerente da unidade relatou que a mesma é muito procurada pelas pessoas da comunidade e adjacências, e que com muito esforço e empenho de toda a equipe, os atendimentos e serviços são realizados com qualidade.

Ainda na oportunidade, Binho recebeu o carinho e gratidão dos agentes de saúde, que agradeceram pelo voto favorável do vereador ao pagamento do piso salarial da classe. “Fiquei muito feliz, com a certeza de que estou indo no caminho certo, trabalhando em prol do povo aracajuano” declarou Binho.

Fonte e foto assessoria