Céu aberto e calor em todo estado predominam no fim de semana

Probabilidade de chuvas leves apenas no domingo em quatro territórios sergipanos

As temperaturas devem subir um pouco mais neste fim de semana no Alto Sertão Sergipano, é o que prevê a análise feita pela Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT). O fato ocorre em razão do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e da Alta Subtropical do Atlântico Sul (Asas), que é um sistema de alta pressão semi permanente sobre o sul do Oceano Atlântico. As temperaturas elevadas e a sensação térmica que perduram em todo o Estado nos últimos dias vão predominar durante o fim de semana.

De acordo com a CMT da Serhma, até a segunda-feira, 21, o posicionamento do VCAN, sobre o leste do Nordeste no Oceano Atlântico continua gerando uma zona de Alta Pressão atmosférica sobre o estado de Sergipe, dificultando a formação de nuvens e ocasionando céu limpo e temperaturas elevadas.

Por outro lado, a Asas contribui para a chegada de umidade oceânica à superfície o que dá uma amenizada das temperaturas no litoral, podendo também trazer chuvas leves e isoladas durante o fim da madrugada e início da manhã do domingo em alguns territórios. No entanto, no Território do Alto Sertão, as temperaturas poderão passar dos 35ºC.

Para esta sexta-feira, 18, a tendência é de céu aberto com poucas nuvens nos Territórios do Alto Sertão Sergipano e Grande Aracaju e tempo parcialmente nublado nos demais. A tarde tem possibilidade de céu aberto com poucas nuvens no litoral e tempo parcialmente nublado no interior, enquanto à noite tende a ter tempo nublado e parcialmente nublado ao longo de todo o território sergipano, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, as temperaturas variam de 23,7°C a 30,6°C, já no interior, elas oscilam entre 21,5°C e máximas de 33,5°C.

No sábado, a madrugada será de tempo nublado em todo o estado, a manhã parcialmente nublada no litoral e céu aberto com poucas nuvens no interior. Na tarde, possibilidade de céu aberto com poucas nuvens em todo o estado, o período da noite tende a ter tempo parcialmente nublado a nublado ao longo de todo território sergipano, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, os termômetros registram mínimas de 23,5° no litoral e 21,6°C no interior, e máximas de 30,9°C e 34,1°C, respectivamente.

A manhã do domingo será de chuvas leves nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. Já no período vespertino, elas ocorrem de maneira isolada nos territórios do Baixo São Francisco e do Leste Sergipano, e céu parcialmente nublado nos outros seis. A noite tende a ser de tempo nublado e parcialmente nublado em todo o estado. As temperaturas no litoral oscilam entre 26°C e 31,1°C, já no interior variam de 21,7°C à 33°C.

