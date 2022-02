Corrida Cidade de Aracaju: expectativas entre profissionais

A Corrida Cidade de Aracaju, maior evento esportivo de rua de Sergipe, além de reunir atletas de todo o país na tradicional competição alusiva ao aniversário da capital sergipana, movimenta o comércio local, gera emprego e incentiva o turismo. Suspensa por dois anos devido à pandemia, a Corrida chega a sua 37ª edição este ano e desperta expectativas positivas entre organizadores de eventos esportivos.

Organizadora de eventos esportivos da empresa Conceito, Flávia Luana Andrade Souza diz estar esperançosa, acreditando em dias melhores com a retomada das atividades esportivas na capital. “Esse evento traz uma luz, uma energia no sentido de que as coisas estão normalizando. Um órgão público, como a Prefeitura de Aracaju, liberando eventos esportivos e apoiando dá um estímulo maior para as próximas corridas; para todo o calendário, na verdade”.

O professor de educação física Eduardo Góis Júnior, que prepara corredores durante todo o ano, pretende cumprir todas as metas planejadas para esta edição da Corrida Cidade de Aracaju. “A gente já vinha fazendo uns treinos básicos, preparando o pessoal, aí agora vamos intensificar um pouquinho mais os treinos para poder chegar todo mundo firme e forte na prova”, destaca o profissional.

Como o trajeto da corrida passa pela rodovia João Bebe Água, uma via com várias ladeiras, Eduardo explica que sua metodologia de treinos envolve leva esse aspecto em consideração. “Como o percurso da corrida possui muita ladeira, então realizamos muitos treinos ali pelas ruas da Atalaia e pegamos o viadutos da Tancredo”.

Bruno Oliveira, treinador de atletismo, afirma estar bastante ansioso para a competição. “A expectativa para essa grande corrida, a Cidade de Aracaju, é muito grande. Então estávamos apreensivos em relação a saber se a prova ia acontecer ou não. Agora a gente está muito feliz porque sabemos que ela vai acontecer e vamos conseguir concretizar toda essa preparação que iniciamos”.

Confirmação da inscrição

Os atletas que se inscreveram para participar desta edição, a qual seria realizada em 2020 e foi suspensa devido à pandemia, devem confirmar a participação até o dia 28 de fevereiro. As etapas de confirmação (de 14 a 28 de fevereiro) e de inscrição (a partir do dia 3 de março) serão realizadas no site www.centraldacorrida.com.br.

No caso das novas inscrições, atletas residentes em Sergipe pagam uma taxa de R$ 20, e competidores de outros Estados pagam R$ 40. Atletas acima de 60 anos, mesmo sendo de outros estados, devem pagar uma taxa de R$ 20. A entrega dos kits para os corredores será realizada nos dias 24, 25 e na manhã do dia 26 de março.

Foto: Felipe Goettenauer/PMA/