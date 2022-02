Dia D da Família: Aracaju irá intensificar a vacinação contra covid-19 neste sábado, dia 19

Neste sábado (19), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá o Dia D da Família.

Em 11 pontos de vacinação espalhados pela cidade, crianças, adolescentes e adultos poderão receber a primeira e segunda doses ou a dose de reforço se já estiver no prazo e dentro dos critérios. O serviço funcionará das 8h às 16h.

Até o momento, já foram vacinados com a primeira dose 556.810 aracajuanos, e mesmo Aracaju sendo a primeira capital do Nordeste em vacinação de crianças de 5 a 11 anos, é preciso avançar, pois a vacina é uma das medidas mais eficazes de controle da pandemia. Até o momento, são 31.204 crianças vacinadas com a dose 1, o que representa 50,25% do público dessa faixa etária.

Faltam se vacinar

De acordo com levantamento feito pelo Programa Municipal de Imunização de Aracaju, do público geral vacinável, 67.897 ainda faltam receber a primeira dose, outras 134.903 pessoas estão com a segunda dose pendente e 190.403 faltam receber a reforço. Somando, são 393.203 pessoas irregulares, de alguma forma, no esquema de vacinação contra a covid-19.

Os bairros Santa Maria, Santos Dumont e Centro são os locais com maior índice de crianças e adolescentes não vacinados, e adolescentes com segunda dose atrasada. No Santa Maria são 3.661 crianças e 957 adolescentes sem vacinar e 1.055 adolescentes sem segunda dose.

No bairro Santos Dumont, são 2.890 crianças e 837 adolescentes sem vacinar e outros 649 adolescentes sem a segunda dose. E no Centro são 1.947 crianças e 857 adolescentes sem vacinar, e ainda outros 755 adolescentes sem a segunda dose.

Pontos no Dia D

Funcionarão como pontos de vacinação, das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Shopping Riomar (Coroa do Meio), Shopping Jardins (Jardins), EMEI José Carlos Teixeira (Mosqueiro). Nesse mesmo horário, também estarão abertas as UBSs: Augusto Franco (Farolândia), Manoel de Souza (Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Carlos Fernandes (Lamarão), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Celso Daniel (Santa Maria).

Quem pode se vacinar

Para a primeira dose estão aptas as crianças de 5 a 11 anos (com e sem comorbidades), adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e a população em geral a partir dos 18 anos.

Os intervalos para a segunda dose das crianças com idade entre 5 e 11 anos são: Pfizer (56 dias após a primeira dose) e CoronaVac (28 dias após a primeira dose). Já as pessoas de 12 a 17 anos que recebem a primeira dose de Pfizer, esperam 21 dias para a segunda dose; e as que receberam Coronavac recebem a dose dois após 28 dias.

A população com idade a partir dos 18 anos recebe a segunda dose de acordo com o seguinte intervalo após a primeira dose: Pfizer (21 dias), CoronaVac (28 dias) e AstraZeneca (56 dias).

Dose de reforço

A dose de reforço está disponível para a população em geral que completou quatro meses da data da segunda dose. Pessoas imunossuprimidas recebem a segunda dose de reforço se já tiverem completado quatro meses da primeira dose de reforço/dose adicional.

Documentação necessária

Para a população em geral a partir de 12 anos, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação e comprovante de residência de Aracaju.

Na vacinação infantil é necessário apresentar CPF, RG ou Certidão de Nascimento, cartão de vacinação e documento de identificação dos pais ou responsáveis.

Com informações da AAN

Foto: Marcelle Cristinne