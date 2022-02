Hospitais devem notificar consumo de entorpecentes

Agora é Lei: Hospitais devem notificar consumo de bebidas alcoólicas ou entorpecentes por jovens

Projeto de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) virou Lei Nº 8.959/22 a partir do dia 06 de janeiro de 2022. Agora, é dever dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres no Estado a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes.

De acordo com a propositura, as unidades de Saúde ficam obrigadas a notificar o Conselho Tutelar do município e o Ministério Público do Estado, os casos devidamente diagnosticados o uso de bebidas alcoólicas ou entorpecentes. Consta no documento que conforme estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade (50,3%) dos jovens já tomaram ao menos uma dose de bebida alcoólica.

A notificação sigilosa deverá ser encaminhada em até cinco dias úteis contados do atendimento, em que se constate a utilização de bebidas, fazendo constar nome completo da criança, sua filiação, endereço residencial e telefone para contato. A propositura tem o intuito resguardar a integridade social, física e mental de crianças e adolescentes. A popularidade no uso precoce de bebida alcoólica ou entorpecentes, por jovens tem sido uma realidade cada vez mais frequente no cenário nacional.

Segundo o parlamentar, o uso dessas substâncias é uma das maiores causas de mortes de jovens no mundo. “Esta lei passa a ser um grande alerta para os pais e responsáveis. Hoje é comum irmos nos shows e vermos jovens sendo conduzidos ao atendimento do SAMU por uso abusivo de álcool e muitas vezes os pais não tomam conhecimento. Outro alerta importante é de que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Sendo assim, vamos proteger as nossas crianças”, pontua.

Fonte e imagem: capitaosamuel.com